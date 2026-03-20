Så mycket pantades i länet – kommunen där man pantade mest per person

Pantligan i Kalmar län:
1) Borgholm. 5,6 miljoner pantade förpackningar. Ökning med sex procent. 534 förpackningar per person.
2) Vimmerby. 5,4 miljoner pantade förpackningar. Ökning med tio procent. 359 förpackningar per person.
3) Oskarshamn. 8,8 miljoner pantade förpackningar. Ökning med fyra procent. 331 förpackningar per person.
4) Mörbylånga. 5,2 miljoner pantade förpackningar. Ökning med åtta procent. 320 förpackningar per person.
5) Mönsterås. 4,1 miljoner pantade förpackningar. Ökning med tre procent. 316 förpackningar per person.
6) Västervik. 10,7 miljoner pantade förpackningar. Ökning med fyra procent. 297 förpackningar per person.
7) Emmaboda. 2,5 miljoner pantade förpackningar. Ökning med 15 procent. 294 förpackningar per person.
8) Kalmar. 21,4 miljoner pantade förpackningar. Ökning med en procent. 293 förpackningar per person.
9) Hultsfred. 3,5 miljoner pantade förpackningar. Minskning med två procent. 266 förpackningar per person.
10) Nybro. 4,4 miljoner pantade förpackningar. Ökning med en procent. 224 förpackningar per person.
11) Högsby. 1,1 miljoner pantade förpackningar. Ökning med tre procent. 218 förpackningar per person.
12) Torsås. 1,3 miljoner pantade förpackningar. Ökning med tre procent. 189 förpackningar per person.