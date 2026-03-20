Så mycket pantades i länet – kommunen där man pantade mest per person

Borgholm hade de flitigaste pantarna i länet följt av Vimmerby. Foto: MostPhotos

Under 2025 pantades för första gången någonsin över tre miljarder burkar och flaskor i Sverige. 74 miljoner pantades i Kalmar län. Mest per person pantade man i Borgholms kommun.

Det visar nya siffror från Pantamera/Returpack.

– Vi på Pantamera vill tacka alla som pantar i Kalmar län. Varje burk och flaska som pantas gör skillnad och inte minst kan allt material återvinnas till nya burkar och flaskor vilket är bra för klimatet. En liten vardagsmiljöhandling som tillsammans ger en stor effekt. Därför brukar vi säga att pantning är Sveriges minsta klimatrörelse, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

I länet pantades över 74 miljoner förpackningar. Det motsvarar drygt 300 förpackningar per person. Rikssnittet ligger på 283. Allra mest pantade man i Borgholms kommun. Där låg snittet på 534 förpackningar per person. Näst bäst per person var man i Vimmerby, som ökade med tio procent jämfört med 2024. Där handlar det om 359 förpackningar person.

Hultsfred var den enda kommun i länet där pantandet per person minskade under förra året.

– Borgholm behåller förstaplatsen i panttoppen i Kalmar län medan Emmaboda, där en ny storpantarautomat installerades 2024, står för den största ökningen. När det blir ännu smidigare att panta märker vi tydligt att volymen insamlade pantförpackningar ökar, säger Katarina Lundell.

Nära pantmålet

Det nationella pantmålet ligger på 90 procent och det närmade man sig under 2025. Pantningsgraden, andelen sålda förpackningar som pantas, ökade till 88,4 procent.

84 procent av svenskarna har ett högt förtroende för pantsystemet enligt en ny kartläggning. Pantningen drivs av en vilja att bidra till klimatnytta, men även pantpengen ökar i betydelse.

– Vi är glada över att förtroendet för det svenska pantsystemet är så högt. Kombinerat med att pantpengen har ökat i betydelse ger det oss goda förutsättningar att nå målet om 90 procents pantningsgrad när panthöjningen får fullt genomslag, säger Katarina Lundell.