JUST NU: Satsar fyra miljoner på Framtidsverkstad – "Fantastisk nyhet"

Jenny Alexandersson, Joakim Svensson, Roger Nilsson och Stefan Karlsson presenterar den regionala nyheten, att en Framtidsverkstad ska etableras på ATC i Hultsfred. Foto: Pressbild

En Framtidsverkstad ska etableras på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Fyra miljoner kronor investeras i syfte att stärka teknikintresset för barn och unga i hela Kalmar län. – En fantastisk nyhet för Hultsfreds kommun och Kalmar län, kommenterar vd Joakim Svensson.

Kalmar län har under lång tid saknat ett gemensamt teknikcenter som kan stötta skolors undervisning och ge elever möjlighet att möta modern teknik i praktiken.

Nu blir det ändring på det, enligt en nyhet som släpptes under onsdagen. Genom en regional satsning på totalt fyra miljoner kronor etableras Framtidsverkstan på ATC, Additivt Teknikcenter i Hultsfred – ett nytt teknikcenter som ska ge elever i hela länet tillgång till moderna, inspirerande och likvärdiga lärmiljöer.

Joakim Svensson kommenterar det hela så här:

“På ATC har vi under flera år byggt upp en miljö där idéer kan bli verklighet. Genom Framtidsverkstan får vi möjlighet att öppna dörrarna ännu mer och välkomna barn och unga in i teknikens värld. Det här är inte bara ett projekt – det är en gemensam satsning för framtiden i hela Kalmar län".

Kan komma igång snabbt

På ATC finns redan en välutvecklad teknisk miljö och kompetens som gör det möjligt att komma igång snabbt.

”Målet är att fler unga ska få tidiga och positiva möten med teknik och på sikt stärka kompetensförsörjningen inom regionens industri och samhällsbyggnad”, skriver man i ett pressmeddelande.

Regional finansiering och bred samverkan

Satsningen finansieras av Region Kalmar län och Werner von Seydlitz-stiftelsen, med medfinansiering från ATC och Hultsfreds kommun. Projektet genomförs i nära samverkan mellan aktörer inom industri, utbildning och offentlig verksamhet inom ramen för Teknikcollege Östra Småland.

“Vi ser varje dag hur viktigt det är att elever får möjlighet att prova själva, experimentera och utforska teknik i praktiken. Framtidsverkstan blir en arena där vi kan ta lärandet till en ny nivå och ge skolor resurser som tidigare inte funnits tillgängliga. Detta kommer att märkas i klassrummen i många år framöver", säger Stefan Karlsson, processledare för Teknikcollege Östra Småland, i pressmeddelandet.

Satsningen startar med elever från årskurs fyra, en ålder där nyfikenhet, kreativitet och framtida studie- och yrkesval tar form. Utöver den fasta miljön på ATC kompletteras projektet med en teknikbuss – en mobil lärmiljö som besöker skolor i hela länet och erbjuder praktiska teknikaktiviteter direkt på plats. Det innebär att även små skolor och landsbygdskommuner får likvärdig tillgång till utrustning och kompetens.

“Framtidsverkstan är ett av de mest betydelsefulla initiativen jag sett för att bygga broar mellan unga och industrins framtida kompetensbehov. Tidiga, positiva och verklighetsnära möten med teknik gör skillnad på riktigt – både för elevernas framtid och för regionens", kommenterar Roger Nilsson, kompetensutvecklare på Scania.