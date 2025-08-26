Stort intresse och näst intill fulla lokaler: ”Börjar närma oss taket”

Det var under måndagen upprop för två vuxenutbildningar på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Foto: Pressbild

Additivt Teknikcenter AB i Hultsfred ser ett stort och växande intresse för sina industriutbildningar. Det ger sig uttryck i antalet sökande och engagemanget från företag och allmänhet.

På måndagen var det upprop för två utbildningar på Additivt Teknikcenter Hultsfred: ”industri automation” och industri teknisk bas”. ”Industri bas” är en förberedande teknisk utbildning där man stärker både svenskan och industriteknik och lär sig material, maskiner, verktyg, kvalité och säkerhet men också svenska. Additivt Teknikcenter samarbetar med Hultsfreds lärcenter i flera kurser som svenska och generella kompetenser, en ny kurs för i år.

”Då kan vi attrahera elever som står lite längre från arbetsmarknaden och försöka få ut dem i arbete. Det ökar också chansen att rekrytera i närområdet för företagen, vilket på sikt blir väldigt viktigt för företag som vill expandera men även för studerande som vill komma ut i arbete. Eleverna får rätt kompetens och företagen rätt medarbetare så det blir en win-win-situation”, säger Joakim Svensson, vd på Additivt Teknikcenter, i ett pressmeddelande.

"Börjar närma oss taket"

Additivt Teknikcenter har erbjudit den här typen av utbildning tidigare med gott resultat. Det har visat sig att 62 procent har gått ut direkt i arbete, enligt Joakim Svensson.

Även en mer avancerad utbildning som automation drog igång under måndagen.

”Där har vi nu under året kompletterat med robotar och utrustning för att den ska bli så bra som möjligt. Lärarna har under sommaren fått utbilda sig i olika robottyper. Det har varit dyra utbildningar för lärarna men vi tror att det blir riktigt bra och det verkar vara efterfrågat av företagen”, säger Joakim Svensson.

Totalt utbildas nu ett 70-tal elever på fyra olika utbildningar.

”Med vårens utbildningar kommer vi i år utbilda cirka 100 elever, men vi börjar närma oss taket på vad vi klarar av nu”.

Kunnig personal betyder mycket för företagen, enligt Svensson.

”Vi måste satsa och i vår tur förmedla kunskaperna till eleverna så de blir attraktiva för företagen och kan hjälpa till med att utveckla företagen samt bli konkurrenskraftiga. Företagen är fantastiska på att ställa upp med praktikplatser och ordnar så att vi får komma på studiebesök med mera”.