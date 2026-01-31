Staket och tak skadade efter snöröjning - ägaren kräver åtgärder

Flera skador upptäcktes på en fastighet i centrala Vimmerby efter att snön röjts på gatan i början av januari. Foto: Genrebild, MostPhotos

I samband med snöröjning i början av januari blev både staket, grind och ett förrådshus illa åtgånget vid en fastighet på Båtmanbacken i centrala Vimmerby. Skadorna har nu anmälts till kommunen, och fastighetsägaren kräver att skadorna åtgärdas.

I en anmälan till kommunens gatukontor skriver ägaren till en fastighet på Båtmansbacken i Vimmerby att det i samband med att snön röjdes på gatan i början av januari tillkom stora skador på hens fastighet.

”Vid snöröjning på Båtmansbacken har plogmaskinen kört sönder delar av staket, grind och förrådshus.” skriver personen.

Bilder som bifogats i anmälan visar skador på vindskivor och takplåt på ett förrådshus som ligger precis intill vägen. På staketet bredvid saknas flertalet spjälor, och andra spjälor ser ut att ha brutits av. Även en trägrind har fått skador.

I anmälan framkommer det att ägaren vid skadetillfället inte var hemma, men att snöröjaren som framförde fordonet stannat och meddelat en granne om vad som skett, och lovat anmäla skadorna till sin arbetsgivare.

Fastighetsägaren kräver i sin anmälan att kommunen ska åtgärda skadorna.