Staketet mejas ned av snöröjare varje år – nu har husägaren tröttnat

En husägare i Södra Vi har tröttnat på att få sitt staket nedkört och snöhögar inne på gräsmattan. Foto: MostPhotos. Bilden är en genrebild.

En husägare i Södra Vi har tröttnat på att få sitt staket nedkört och snö dumpat inne på tomten i samband med att snön röjs på gatan. Nu har hen skickat in en anmälan till kommunen och kräver att snön tas bort och att den fortsättningsvis inte ska läggas inne på tomten.

En fastighetsägare i Södra Vi menar att hens staket i flera år mejats ned i samband med att snön röjts på gatan. När staketet i början av januari kördes ned igen, trots att det märkts upp med reflexer, tröttnade husägaren och skrev en anmälan till kommunens gatukontor.

”Varje vinter använder snöröjaren vår trädgård som dumpningsplats för hela gatans snö. För några år sedan hade vi ett trästaket som han röjde sönder och sedan dess har han varje vinter röjt bort t.ex gränsstenen, flera meter gräsmatta och i år nätstaketet vi satt upp.” skriver fastighetsägaren i en anmälan till kommunens gatukontor.

Personen skriver uppgivet att trots att de satt ut ”orangea snöpinnar” med reflexer på för att märka ut staketet och tomtgränsen så har snöröjaren ändå kört ned det. Hen menar även att snö dumpats flera meter in på tomtgränsen, vilket ställer till problem framåt våren då det är fullt med grus i gräsmattan.

I anmälan har bilder från trädgården bifogats. Bilderna visar ett nätstaket som mejats ned, och hjulspår i snön, en bit in på trädgården.

”Ni får se till att snö/grushögen kommer bort innan den börjar smälta och meddela hen som röjer att det inte är okej att använda vår tomt till dumpning.” avslutar personen.