Föräldern till ett av de drabbade barnen: "Bara fått det här mejlet"

Föräldern till ett av de barn som drabbades på fredagen är upprörd. Foto: MostPhotos

Föräldern till ett av de drabbade barnen på Astrid Lindgrens skola är skärrad över det som inträffat. – Vi som föräldrar har inte fått någon mer information än det här mejlet, säger föräldern.

Under fredagen ska en person tagit kontakt med barn på skolgården på Astrid Lindgrens skola och sagt att man har godis i bilen. Det var vid 15.25-tiden som ett utskick kom från skolans F-6-rektor Petra Andreassen, som riktade sig till vårdnadshavare med barn på skolan.

"För kännedom har vi idag haft en person på skolgården som tagit kontakt med två elever och sagt att denne har godis i bilen. Barnen avlägsnade sig och kontaktade vuxen på skolgården", skriver rektorn i sitt utskick.

Skolan ska även ha tagit kontakt med polisen och satt in extra bemanning på skolgården, meddelar man.

– Vi vet ingenting mer än det här utskicket vi har fått, säger en förälder som vill vara anonym.

Vad tänker du, som har barn på skolan, om det här?

– Det är jätteobehagligt, men det känns som att skolan har agerat. Man blir ju ändå lite illa till mods och det känns olustigt.

"Gjort oss skärrade"

En förälder till ett av de barn som blev kontaktade har kontaktat vår tidning.

– Det var vårt barn och dennes kompis, berättar föräldern, som vill vara anonym.

Föräldern har inte fått någon ytterligare information utöver mejlet.

– Vi visste inget mer än det här mejlet som gått ut till alla. Det har gjort oss skärrade. Det är ju en väldigt stor grej som har hänt och det är tråkigt att få höra det från barnen. Man hade gärna velat få höra det från rektorn innan. Jag kände på mig att det var ens eget barn, men det hade varit lugnande att få höra något från rektorn.

Annons:

Försökt få tag i ansvariga

Efter händelsen har föräldern försökt få tag i ansvariga på skolan.

– Vi har ringt och ringt och ringt. Nu har vi mejlat och bett om återkoppling. Vi vill ju höra det här från skolan och veta mer i detalj kring hur de har agerat och höra deras version.

Enligt vad barnet berättat ska det ha varit en elev på högstadiet som kommit fram på skolgården.

– Båda mina barn är med mig nu och de är darriga. De försöker tänka bort det här och vi har pratat ut noga om det här och hur de ska agera. De har fått stort beröm för hur de har agerat. De har gjort helt rätt och pekat ut vem det var i efterhand, men det skulle man ju vilja höra själv från skolan. Vi vill att rektorn ska kontakta föräldrarna till båda de barn som drabbats. Vi vill ha en förklaring, veta vad de har gjort och hur de går vidare.

Tror ni att det var något typ av skämt eller att det var på riktigt?

– Barnen är så skärrade att vi känner att det är på riktigt. Sedan vet vi inte hela sanningen, det är ju barn som har berättat det här. Vi skulle vilja få mer information från skolan.

"Det är jätteotäckt"

Föräldern tycker att det är en otäck utveckling.

– Det är jätteotäckt. Man har inte koll på vad som händer längre. Man vill att skolan ska vara en trygg värld, men så får man reda på det här bakvägen och inte på rätt sätt. Det är väldigt otäckt. Jag hoppas att vi kan göra det bästa av det här nu och förväntar oss att få ett svar.

Vår tidning har sökt rektorn Petra Andreassen, som ska ha gått för dagen. Vi har även sökt polisen som inte har någon ytterligare information.