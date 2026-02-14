Semlan tar guld på jobbet – rekordmånga blir bjudna av chefen

Mitt under OS tar semlan guld på svenska arbetsplatser. På fettisdagen 2025 fick rekordmånga – 40 procent – av svenskarna en fastlagsbulle på jobbet. Till veckan är det dags igen.

Trots att fler arbetar hemifrån än före pandemin fortsätter arbetsgivarna att satsa på gemenskap och trivsel.

När svenskarna firar fettisdagen nu på tisdag laddar landets bagerier för årets största fikadag. En färsk undersökning visar att andelen som blev bjudna på semla på jobbet nu är tillbaka – och över – nivåerna från före pandemin.

Nio miljoner semlor

– Samtidigt som världen tävlar om medaljer ser vi att semlan tar guld i laganda på svenska arbetsplatser, säger Martin Lundell, vd för Sveriges bagare & konditorer, i ett pressmeddelande.

– Att rekordmånga bjuds på semla visar att arbetsgivare prioriterar kultur, trivsel och gemenskap. Fettisdagen är en dag då vi samlas, oavsett om vi jobbar på kontor, i butik eller delvis hemifrån, menar han.

Totalt äts uppskattningsvis 8–9 miljoner semlor i Sverige under fettisdagen. Det gör dagen till en av årets största gemensamma mattraditioner och mest hektiska dagar för landets bagerier och konditorier.