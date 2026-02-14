14 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Semlan tar guld på jobbet – rekordmånga blir bjudna av chefen

Martin Lundell är vd för Sveriges bagare & konditorer. Foto: Pressbild/Mostphotos

Semlan tar guld på jobbet – rekordmånga blir bjudna av chefen

NYHETER 14 februari 2026 10.00

Mitt under OS tar semlan guld på svenska arbetsplatser. På fettisdagen 2025 fick rekordmånga – 40 procent – av svenskarna en fastlagsbulle på jobbet. Till veckan är det dags igen.

Annons:

Trots att fler arbetar hemifrån än före pandemin fortsätter arbetsgivarna att satsa på gemenskap och trivsel.

När svenskarna firar fettisdagen nu på tisdag laddar landets bagerier för årets största fikadag. En färsk undersökning visar att andelen som blev bjudna på semla på jobbet nu är tillbaka – och över – nivåerna från före pandemin.

Nio miljoner semlor

– Samtidigt som världen tävlar om medaljer ser vi att semlan tar guld i laganda på svenska arbetsplatser, säger Martin Lundell, vd för Sveriges bagare & konditorer, i ett pressmeddelande.

– Att rekordmånga bjuds på semla visar att arbetsgivare prioriterar kultur, trivsel och gemenskap. Fettisdagen är en dag då vi samlas, oavsett om vi jobbar på kontor, i butik eller delvis hemifrån, menar han.

Totalt äts uppskattningsvis 8–9 miljoner semlor i Sverige under fettisdagen. Det gör dagen till en av årets största gemensamma mattraditioner och mest hektiska dagar för landets bagerier och konditorier.

Fakta

Semlor på jobbet:

  • Rekordmånga blev bjudna på semla av sin arbetsgivare 2025 - 40 % av de anställda åt en semla.
  • Nivån är högre än före pandemin. 2020 fick 35 procent en semla på jobbet.
  • Under pandemiåret 2021 blev enbart 26 procent bjudna på en semla av sin arbetsgivare.
  • Totalt äts uppskattningsvis drygt 8-9 miljoner semlor under fettisdagen.
  • 60 procent av alla svenskar åt en semla eller fler på fettisdagen 2025.

Källa: YouGovs hushållspanel bestående av 4000 hushåll

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt