Tidningsjätten startar radiokanal – de förlorar licensen och tvingas släcka ner

”Det är svårt att se hur det här stärker radiomediet eller mångfalden, som är målet med denna utlysning”, säger NRJ:s vd Richard Mazeret i ett pressmeddelande.

NRJ förlorar sin radiolicens och måste släcka ner sina sändningar den 31 juli i år. Det är istället Aftonbladet som får tillåtelse att starta en ny radiokanal.

Det finns tre nationella sändningstillstånd för kommersiell radio. Mediemyndigheten beslutade under onsdagen vilka stationer som får dessa mellan 1 augusti 2026 och 31 juli 2034.

Aftonbladet får sändningstillstånd att sända nationell radio. Det leder i sin tur till att radiostationen NRJ förlorar sitt tillstånd.

”NRJ är den av de tre befintliga nationella programtjänsterna som har lägst räckvidd, så väl dagligen som veckovis. Det framgår också att de två programtjänsterna Mix Megapol och Rix FM har en längre lyssnartid än NRJ”, skriver Mediemyndigheten i besluten för radiotillstånd.

För NRJ är det ett riktigt tungt besked att få.

”Det här är ett chockbesked som vi har svårt att ta in. Vi är både ledsna och upprörda. 1,5 miljoner lyssnare i Sverige blir av med sin radiostation och våra medarbetare riskerar att bli av med sina jobb”, säger NRJ:s vd Richard Mazeret i ett pressmeddelande.

"Öppnar helt nya möjligheter"

NRJ har sänts i Sverige under 33 år och menar att de är den enda kommersiella radiostationen med tydligt fokus på unga vuxna medan de tre kanaler som har fått tillstånd är inriktade på en medelålders publik.

”Det här är ett problem för hela branschens framtid. Våra lyssnare lämnas i sticket. Det är svårt att se hur det här stärker radiomediet eller mångfalden, som är målet med denna utlysning”, säger Richard Mazeret.

NRJ tvinigas sluta sända den 31 juli i år och licensen går över till Aftonbladet från och med 1 augusti. Aftonbladets etablering med en nationell radiokanal ser man som en långsiktig satsning att fylla ett tomrum i det svenska radiolandskapet och nå fler med nyhetsjournalistik i vardagen.

”Ett riktigt kul besked som öppnar helt nya möjligheter. Aftonbladet tar nu ett historiskt kliv in i nationell radio och ska bygga något nytt på den svenska ljudmarknaden. Det här är en av våra största satsningar på många år, och ett tydligt uttryck för vår ambition att nå fler med journalistik i vardagen”, säger Lotta Folcker, publisher på Aftonbladet, i ett pressmeddelande.

Aftonbladet skriver att den nya radiokanalen ska kombinera nyheter, sport och nöje med musik i ett format som är snabbt, tillgängligt och lätt att ta till sig i vardagen. Det kommer vara fokus på livejournalistik..

"När något händer ska vi snabbt kunna vara där, förklara vad som sker och sätta händelser i ett sammanhang. Ambitionen är att lyssnaren ska känna att man har koll – oavsett om man slår på radion i bilen, på jobbet eller hemma", säger Lotta Folcker.