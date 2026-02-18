SÅ MYCKET SAMLADES IN VID KVÄLLENS GALA

Systrarna Lisa Svensson och Emmelie Wallmark tillsammans med forskaren Peter Andersen på scenen i samband med galan. Foto: Jonas Davidsson

"Hope in Motion", den första ALS-galan av systrarna Emmelie Wallmark och Lisa Svensson, hölls på onsdagskvällen. Hela 226 200 kronor samlades in till forskningen på galan, som hölls ett år efter att deras bror Jim Svensson avled i den hemska sjukdomen.

Systrarna hade räknat med en kväll som innehöll både skratt och tårar. Så blev det verkligen. Närmare 400 personer befann sig på Mässhallarna för ALS-galan "Hope in Motion", som blev en stor succé under sina drygt tre timmar.

Hela 226 200 kronor lyckades insamlingen inbringa till ALS-fonden.

Här nedan kan ni se ett videoklipp från när kvällens summa avslöjades. Mer om galan på Dagens Vimmerbys sajt senare.