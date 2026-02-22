Hoppas skapa ny bokgenre – släpper Sveriges första Formel 1 romance

Marlene Karlström säger sig vara i en ”chockbubbla”. "Det är lite läskigt att släppa ut sina bokkaraktärer inför alla andra". Foto: Lotta Madestam

Marlene Karlström från Hultsfred är den första svensk någonsin att släppa en skönlitterär bok om Formel 1. Kärlek kryddas med rivalitet och spänning i motorsportens finrum. – Det är en unik bokidé, förhoppningsvis kan det skapa en ny genre, säger hon.

Marlene Karlström beskriver det som att hon är i en ”chockbubbla”. Dagarna har räknats ner, nu är det bara timmar kvar tills första boken i serien ”Kärlekens Formel 1” släpps som ljudbok i morgon måndag.

– Det är overkligt så klart, spännande och kul. Samtidigt är det lite läskigt att släppa ut sina bokkaraktärer inför alla andra.

Sambons intresse inspirerade

Ska hon vara riktigt ärlig väcktes idén att skriva en bok om Formel 1 genom sambon Bo Brandts intresse för sporten. När hon sedan fick bra respons under en bokmässa förstod hon att hon satt på en unik bokidé.

Så hon gick från tanke till handling, uppmuntrad att börja skriva. Det är tre år sedan nu lite drygt.

– Bortsett från några pauser till och från har jag skrivit nästan varje dag sedan november 2022, berättar Marlene Karlström när vi träffas på hennes arbete.

”Ny genre om Sverige är redo”

Till vardags jobbar hon som pedagog på Lindblomskolan. Det är annars sång och musik merparten förknippar med Marlene Karlström, född och uppvuxen i Målilla, men numera bosatt i Hultsfred. Och nu kan hon alltså titulera sig även författare.

Författare till en unik bokserie dessutom. Det har aldrig getts ut en skönlitterär bok om Formel 1 tidigare i Sverige.

– Stefan Holm har gett ut en bok om kärlek och stavhopp. Det finns inget som heter Sports Romance på svenska, så det vore ju häftigt att kunna bygga en ny genre tillsammans – om Sverige är redo.

Temat: kvinnor inom motorsport

Förlaget valde titeln ”Pit stop feber” till första boken i serien ”Kärlekens Formel 1”, vars övergripande tema är kvinnor inom motorsport.

– Det är maktkamp, rivalitet och romantisk hetta. Allt i en F1-miljö, det vill säga ”motorsportens finrum” som de kallar Formel 1 för.

Hur nöjd är du med det färdiga resultatet?

– Vilken fruktansvärt jobbig fråga, säger hon och skrattar. Varför är man sådan, varför har man så svårt att klappa sig själv på axeln, ifrågasätter hon och fortsätter efter att ha tänkt efter en stund:

– Det är klart jag är nöjd. Jag var väldigt stolt när förlaget ringde och sa att de ville satsa på mitt manus och ge ut boken som ljudbok. Då var det ren glädje och stolthet, naturligtvis. Den känslan kom väldigt starkt, säger hon ödmjukt. Annars är det nog mest rädsla nu inför bokreleasen. Jag skulle bara vilja åka "hem" till Målilla och gömma mig...

Tvåan redan inskickad

Manus till bok nummer "Min pole position" två skickades in i söndags och redan dagen efter började den läsas in av Charlotta Jonsson, som läst in en lång rad ljudböcker före Marlenes.

– Jag har påbörjat tredje och sista boken, den kommer jag jobba med framöver, säger Marlene Karlström som avslöjar att hon har en tanke om att den boken ska få någon slags förankring i Målilla, där Marlene Karlström växte upp.

– Det kan komma att bli så att huvudpersonen Liz har släktingar där, säger hon om sin nya idé.

Vad hoppas du få för recensioner på debutboken?

– Jag hoppas ju att många fängslas av karaktärerna och miljön. Att det är en ny miljö som jag presenterar. Netflix-serien ”Drive to Survive har lyft upp mycket av det här stora intresset, så Formel 1 har fått ett väldigt stort uppsving i världen. Så det är otroligt många fler som åker på tävlingar och följer sporten numera. Framför allt yngre tjejer har hittat till sporten.

Så din bokserie kommer rätt i tiden?

– Ja, det kan man säga. Det hade jag ingen aning om när jag satte igång hemma i vardagsrummet, och satt och skrev i soffan.

Serien släpps bara som ljudbok, i alla fall till att börja med. När kontraktet går ut om tre år finns det en möjlighet för Marlene att försöka hitta ett förlag som vill ge ut den som fysisk bok.

– Är efterfrågan tillräckligt stor kanske någon kan tänka sig att trycka den, säger hon hoppfullt. Men till att börja med finns den att ladda ner på alla ljudbokstjänster.

Planerar du någon ny bokserie efter de här tre böckerna?

– Min känsla är att förlaget tycker att det här är en kul idé, så de står bakom. Det är väldigt stort med hockey romance i USA, och det finns många sådana ljudböcker att ladda ner, där en del är översatta till svenska. Men det finns inte inom motorsporten, så jag har också gett serien en annan öppning, in i andra motorsporter. Vi får se hur det blir.