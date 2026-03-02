Prislappen för dyraste huset i Vimmerby kommun senaste månaden: 3,8 miljoner

Fastigheten på Storgatan 30 – som såldes för 3,8 miljoner kronor – toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun i februari.

Totalt registrerades nio fastighetsförsäljningar i kommunen under februari månad, med ett snittpris på 1,9 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades i februari, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

5. 1,8 miljoner, Vimmerby

Nu är försäljningen klar av huset på adressen Åvägen 7 i Vimmerby. Priset blev 1 800 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i januari. Huset är byggt 1959 och har en boyta på 120 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 15 000 kronor.

4. 2 miljoner, Södra Vi

Den 240 kvadratmeter stora villan på Halsebo 120 i Södra Vi har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i februari och köpesumman blev 2 000 000 kronor, 8 500 kronor per kvadratmeter.

3. 2,5 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Stenbäcksgatan 19 i Vimmerby har fått nya ägare. Köpet blev klart i februari och priset blev 2,5 miljoner kronor. Huset byggdes 1962 och har en boyta på 140 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 18 000 kronor.

2. 3 miljoner, Södra Vi

Nu har huset på Älö 114 i Södra Vi fått nya ägare. Priset blev 3 000 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i januari. Huset byggdes 2014 och har en boyta på 112 kvadratmeter.

27 000 blev priset per kvadratmeter för villan.

1. 3,8 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Storgatan 30 i Vimmerby är nu klar. Ägarbytet blev klart i januari och priset blev 3 795 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 13 000 kronor.