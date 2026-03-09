Snart träder förändringen i kraft – ska bli ökad valfrihet för äldre

Från och med 1 april gör kommunen om insatsen inköp för äldre. Foto: MostPhotos

Den som har insatsen inköp genom hemtjänsten får i dag sina varor från Tuna matbutik. Nu ändras insatsen från 1 april och från det datumet kan man välja vilken matbutik man vill handla från.

Tidigare har vår tidning berättat att kommunen inte längre kommer ha något avtal med en livsmedelsbutik om inköp och hemleverans.

Den upphandlade butiken har tidigare varit Träffen i Vimmerby, fram tills alldeles i slutskedet Tempo, men efter deras konkurs fick kommunen hitta en annan lösning. Tillfälligt löste man det med Matbutiken i Tuna som levererar fram till sista mars detta år.

Från den 1 april förändras dock insatsen helt. Kommunen kommer inte ha något avtal med en specifik livsmedelsbutik om inköp och hemleverans.

"Detta förslag har varit under beredning en tid och har inget samband med Träffens konkurs", skrev kommunen.

Kommunen ingen mellanhand längre

Kommunen kommer alltså inte längre vara någon "mellanhand" i detta och nu menar man att det blir ökad valfrihet.

"Förändringen gäller för dig som har hjälp av hemtjänsten med att göra dina inköp. Från 1 april väljer du vilken av butikerna som erbjuder hemleverans som du vill handla. Du betalar dina varor till butiken och avgiften för hemleverans. Kommunen behövs inte längre som mellanhand i denna del", skriver kommunen.

Den som behöver hjälp med att beställa matvaror får det av hemtjänsten och då handlar det om att beställa varor digitalt via dator, surfplatta eller telefon.

"Hemtjänsten kommer kunna ta med sig en surfplatta om du själv inte har tillgång till sådan utrustning. Insatsen att hjälpa till med beställning ges en gång per vecka", skriver kommunen.

"Ta hjälp av närstående"

Tidigare har man betalat butiken för inköpen men kostnaden för hemleverans har kommit via en faktura från kommunen. Efter 1 april kommer man både betala varorna och avgiften för hemleverans direkt till butiken.

Den eventuella butiken man vill köpa sina varor från kan begära att man är medlem i butikskedjan. Det kan då exempelvis handla om ett Icakort eller ett kort hos Coop och detta behöver i sådana fall vara klart till 1 april.

"Om du behöver hjälp att ordna med det ber vi dig att i första hand ta hjälp av en närstående eller en god man", skriver kommunen.

Det kan också, beroende på vilken butik man väljer, finnas ett behov av att man har ett bank-id.

Får hjälp en gång i veckan

Den som har hjälp av hemtjänsten med att få sina varor inlagda i skåp, kyl eller frys har fortfarande kvar denna insats. Den ges en gång per vecka i samband med att varorna levereras hem till personen av affären.

"Enhetschefen för ditt hemtjänstområde kommer att ringa dig som får en förändring av din insats under början av mars för att stämma av hur du vill ha det och för att kunna svara på eventuella frågor och funderingar", skriver kommunen.

Behöver man den här insatsen, men saknar den i dagsläget, får man ansöka om det. En biståndshandläggare utreder därefter ansökan och sedan får man ett beslut.

I kommunens ytterområden finns sedan tidigare hemsändning av varor genom ortens butik, där butiken får ett glesbygdsbidrag för hemleveranser. Denna form av hemsändning och landsbygdsservice påverkas inte av förändringen.