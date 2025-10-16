KOMMUNEN GÖR OM FÖR ÄLDRE: "Behöver inte vara en insats kommunen ska ge"

Den 1 april nästa år kommer kommunen inte längre ha något avtal med en livsmedelsbutik om inköp och hemleverans. Socialnämnden anser att personernas behov kan "tillgodoses på annat sätt" och att det inte behöver vara en insats som kommunen ska ge.

De senaste dagarna har insatsen inköp inom hemtjänsten hamnat i fokus. Det handlar om personer som har den här insatsen i kommunen och som då kan beställa och få sina varor levererade från en upphandlad butik.

I Vimmerby har det varit Träffen, fram tills alldeles nyligen Tempo, men efter deras konkurs har kommunen behövt hitta en annan lösning. Under gårdagen kom beskedet att Matbutiken i Tuna har tagit över ansvaret och kommer leverera fram till sista mars nästa år.

Men därefter förändras insatsen helt.

"Socialnämnden har i dag fattat beslut om att insatsen tas bort i sin nuvarande form från 1 april 2026. Vimmerby kommun kommer därefter inte att ha något avtal med en livsmedelsbutik om inköp och hemleverans. Detta förslag har varit under beredning en tid och har inget samband med Träffens konkurs", skriver kommunen.

"Kan tillgodoses på annat sätt"

Kommunen motiverar förändringen med att personernas behov i socialtjänstlagens mening kan "tillgodoses på annat sätt" och att det inte behöver vara en insats som kommunen ska ge.

"Personer som inte är i behov av stöd via hemtjänst kan i dag välja mellan olika butiker som erbjuder livsmedel. Däremot är personer som behöver hjälp från hemtjänsten med sina inköp i dag hänvisade till den butik kommunen har avtal med, men det finns även andra butiker i kommunen som har hemsändning av varor", skriver man.

Från den 1 april nästa år behövs fortfarande utredning och beslut av biståndshandläggare för att få insatsen inköp från hemtjänsten.

"Personer som har insatsen inköp kan göra sin beställning till valfri butik som har hemsändning. Hemtjänsten hjälper till med beställningen. Hemsändningen görs av butiken. Betalningen för att få hem varorna sker direkt till butiken", skriver man.

Påverkas inte i ytterområdena

Vid behov av hjälp med att plocka upp varorna kan hemtjänsten hjälpa till med detta, meddelar man.

"Mer information om tillvägagångssättet och hur hemtjänsten kan underlätta vid beställning kommer i god tid innan 1 april 2026. I kommunens ytterområden finns sedan länge hemsändning av varor genom ortens butik, där butiken får ett glesbygdsbidrag för hemleverans. Denna form av hemsändning påverkas inte av socialnämndens beslut", skriver man.