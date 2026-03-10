Så mycket högre blir Vimarhems hyror – "Underhållet måste minska"

Magnus Danlid (C) är inte nöjd med hyreshöjningen på 3,6 procent. Bolaget hade yrkat 6,5 procent. Foto: Simon Henriksson

5,7 procent 2024. 5,6 procent förra året. I år blir hyreshöjningen för Vimarhems hyresgäster klart lägre. – Det blir tufft för oss att få ihop det med 3,6 procent, säger Vimarhems ordförande Magnus Danlid (C).

Höjningen på 5,7 procent 2024 var den klart högsta i modern tid. Tillbaka på 1980-talet kunde hyreshöjningarna pendla mellan fem och sju procent, men sedan dess har det inte alls rört sig om sådana höjningar.

Förra året blev det 5,6 procent men i år ville Vimarhem ha ännu mer. Det kommunala bostadsbolaget gick in i förhandlingarna med ett yrkande på 6,5 procents höjning av hyrorna.

– Vi hade räknat fram vad vi behöver och vi har de senaste åren haft stora kostnadsökningar där bland annat värme och räntor sticker ut. Många andra kostnader har också ökat de senaste åren och det betydligt mer än vad hyreshöjningarna har givit. Vi hade ett klart större underhåll än tidigare förra året, men det är ett gummiband kan man säga och nu måste vi dra in på det också. Det är inte hållbart över tid för oss att dra in på underhållet och det är inte trivsamt för hyresgästen heller, så vi tyckte att vi hade goda argument för 6,5 procent, säger bolagets ordförande Magnus Danlid (C).

Några 6,5 procent blev det dock inte. Den slutliga överenskommelsen mellan Vimarhem och Hyresgästföreningen landade på 3,6 procent. För en lägenhet på 65 kvadratmeter innebär det en snitthöjning på 235 kronor i månaden. Garage- och parkeringsplatser höjs samtidigt med mellan 20 och 30 kronor.

– Det är en snitthöjning för motsvarande bostadsbolag. Vi förhandlade fram och tillbaka, men det var det här snittet vi kom fram till.

Starkt kritiska till modellen

Sedan ett antal år tillbaka används något som kallas trepartsmodellen. Den är Vimarhem starkt kritiska till.

– Det läggs så mycket fokus på vad andra har haft för kostnader och det är vi starkt kritiska till. Vi har god koll på våra kostnader, behov och ambitioner. Det är våra siffror vi borde räkna mer på än nationella Nils Holgersson-siffror.

Vill ni tillbaka till den gamla hyressättningsmodellen?

– Som de senaste åren utvecklats så slår det här hårt mot oss. Det kan vi öppet sägas. Vi har haft ett ganska bra ränteläge, men nu har våra lån satts om och nu har vi vad som tidigare sågs som mer normala räntor. Det kommer ifatt oss och det handlar om miljonbelopp. Fjärrvärmekostnaden har stigit med 50 procent på några år och ligger på runt 18 miljoner. Det är jättesummor. Inköp av material och allt annat har stuckit iväg också. Det är tufft att få ihop det med 3,6 procent då.

Så vill ni gå tillbaka till den gamla modellen?

– Den här modellen är vi inte nöjda med och det kommer vi framföra till vår organisation. Vi anser att man bör hitta en annan modell, sedan om det är exakt den gamla vet jag inte, men det läggs väldigt mycket fokius på andras förutsättningar och det tycker inte vi är rimligt och det är vi inte ensamma om att tycka.

Underhållet kommer minska

Samtidigt har även Vimarhems alla hyresgäster drabbats av kostnadsökningar i samhället och högre hyreshöjningar än tidigare de senaste åren.

– Det är tufft för vissa absolut, men bor man två i en lägenhet och har heltidsjobb, så har lönehöjningarna också stigit. Det är tufft för många som jobbar deltid eller inte har jobb, men då finns det ett samhällssystem som går in och täcker hyran. Vi kan inte subventionera människors boende – då håller det inte längre. Det är inte bara hyresgästernas kostnader som har ökat.

Effekten av "bara" 3,6 procent i höjning blir nu ett minskat underhåll.

– Det måste det tyvärr bli, annars kommer vi göra ett rejält minusresultat och det är inte vad vi vill 2026. Det måste minska och vi måste också se över andra saker. Det anser styrelsen är absolut tvunget.

Vad kan det handla om?

– Vi ska ha en strategidag framåt och måste se över alla kostnader först innan jag kan säga mer. Vi har inte kommit så långt ännu.

Kan det handla om uppsägningar?

– Det räknar vi inte med, absolut inte. Vi har vakanta tjänster vi behöver tillsätta nu.

Söker ny fastighetschef

Elisabeth Will har blivit ny vd för Vimarhem och det gör bland annat att man ska ersätta hennes tidigare post som fastighetschef.

– Vi har sökanden och det är ganska många som har sökt. Det finns några kompetenta sökanden man jobbar vidare med nu.

Vimarhem har totalt 1 334 lägenheter runt om i kommunen och totalt rör det sig om 86 500 kvadratmeter. Brytdagen för Vimarhem är 1 april och då börjar de nya hyrorna att gälla. I grannkommunen Hultsfred höjdes motsvarande hyror med 3,5 procent och i Västervik är man ännu inte klara.