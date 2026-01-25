Snart ska hyrorna sättas – "Vet vad vi behöver"

Snart är det dags att förhandla om Vimarhems hyror för 2026. Foto: Simon Henriksson

5,7 procent 2024 och 5,6 procent 2025. Snart ska Vimarhems hyror förhandlas igen. Vad blir höjningen nu? – Vi vet ungefär vad andra har fått och vet vad vi behöver, säger ordförande Magnus Danlid (C).

Det kommunala bostadsbolaget Vimarhem har 1 april som brytdatum för hyreshöjningen. De senaste åren har Vimarhem haft väldigt höga yrkanden, men inte varit i närheten av att få det.

2024 höjdes hyrorna med 5,7 procent och förra året blev höjningen 5,6 procent. Båda åren yrkade Vimarhem på hela tolv procent.

De senaste årens höjningar är de klart högsta i modern tid och man får gå tillbaka till 80-talet för att hitta hyreshöjningar som pendlade mellan fem och sju procent.

Vad höjningen blir 2026 återstår att se.

– Det är 1 april som gäller och det måste vara färdigt i god tid innan avierna ska ut, säger Magnus Danlid (C), ordförande i Vimarhem.

"Snart dags"

I slutet av februari behöver man komma igång, menar Danlid.

– Elisabeth (Will) ska träffa Hyresgästföreningen i nästa vecka och då lägger man nog en upp plan. Det är snart dags.

Vad tror du om utvecklingen?

– Vi kommer räkna fram vad vi anser att vi behöver ha. Sedan kanske inte det kommer överensstämma med Hyresgästföreningen och vad de anser är rimligt. Vi har inga summor färdiga ännu, men det blir en förhandling.

"Ska inte känna rädsla"

Många privata bolag och likaså andra kommunala bolag har 1 januari som brytdatum.

– Vi vet ungefär vad andra har fått och vi vet vad vi behöver. Det är 1 april som gäller och då ska hyrorna justeras. Vi kommer argumentera något över snittet, det kommer vi att göra, säger Magnus Danlid utan att vilja gå in på någon siffra eller procentsats.

Ska hyresgästerna känna rädsla inför förhandlingen?

– Nej, rädsla ska man inte känna. Klart vi kommer lyfta många argument och argumentera för den nivån vi anser att vi behöver, men det kommer nog inte sticka ut så mycket mot andra. Det kan jag inte tro.

Exempelvis Hultsfreds Bostäder har höjt hyrorna det här året med 3,5 procent.