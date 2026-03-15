Bibi ser stor brist inom vården – "Det är inte okej"

Bibi Birgersson är noga med att understryka att hon inte är ute efter att lyfta fram sina egna problem. "Jag blev så förbannad till slut när jag tänkte på äldre människor som inte kan välja, som inte orkar vara motsträviga".

"Det värsta är maktlösheten. Det stämmer som man brukar säga att man måste vara frisk för att orka vara sjuk", säger Bibi Birgersson om svårigheten att få samma läkare på Vimmerby Hälsocentral.

Bibi Birgersson är kritisk till att det är så svårt att få träffa samma läkare på Vimmerby Hälsocentral. Själv hade hon fyra läkare vid fyra olika tillfällen på tre månader, och blev tvungen att ta hjälp på annat håll. – Sköterskorna däremot är fantastiska, det är de som håller ihop allting, lovordar hon deras arbete.

Bibi Birgersson, 71 år, har haft det jobbigt i vinter. Först med problem med rygg och höfter, följt av att hon blev väldigt yr och senare svullnade upp i hela kroppen.

– Det har varit fruktansvärt jobbigt, jag är inte van vid att ha sådan värk, utan jag har alltid varit mån om att vara aktiv och röra på mig, säger Bibi Birgersson, när vi slagit oss ner med en kopp kaffe och mazarin hemma hos henne.

Arg och besviken på samma gång

Hon är angelägen om att poängtera att hon inte är ute efter att lyfta fram sina egna besvär – utan hon vill väcka debatt kring problemen hon uplevt när hon sökt läkarhjälp på Vimmerby Hälsocentral, där hon inte lyckats få samma läkare ens två gånger i rad.

– Jag har klarat mig, jag har löst mina problem själv genom att ta hjälp av en fysioterapeut, men jag blev så förbannad till slut när jag tänkte på äldre människor som inte kan välja, som inte orkar vara motsträviga, säger hon, arg och besviken på samma gång.

Skulle skickas vidare

Hon backar tillbaka till mitten av november, det var första gången hon blev dålig. Benen kollapsade, hon ramlade och gick bokstavligt talat in i väggen och föll ihop.

– Benen domnade och det strömmade varmt från ländryggen och rakt ner i benen. Jag väntade några veckor med att söka hjälp, jag tänkte att det skulle gå över. När jag väl vände mig till hälsocentralen fick jag en läkare som inte gjorde så mycket, utan hon skulle skicka mig vidare.

En ny läkare – igen

Tiden gick, Bibi blev sämre och sökte på nytt. Nu fick hon en annan läkare, som hon misstänker var hyrläkare.

– Jag har haft diskbråck tidigare, så jag bad om att bli röntgad. Jag blev tvungen att säga till honom och när jag väl fick en magnetröntgen visade den skador på flera diskar.

Hon säger sig inte ha fått någon annan hjälp, uppföljning eller ny läkarkontakt, utan bara röntgensvaret via brev. Punkt!

– Det var då jag tog hjälp av fysioterapeuten som gav mig goda råd. Hon tittade på röntgensvaret, visste precis vad det var och uppmanade mig att cykla, ta promenader och träna på Träningshuset så mycket jag orkar. Bra för mig, men det är ju inte alla som orkar ta saken i egna händer.

Kan inte dölja sin besvikelse

Tiden gick, så inträffade en märklig sak som ingen läkare kunnat förklara vad som hände.

– Hela jag svullnade upp. Jag fick jätteont i mina leder, det bara spände överallt. Mina döttrar pushade mig så jag sökte läkare igen – och fick en annan, ny läkare.

Nu kan Bibi Birgersson verkligen inte dölja sin besvikelse och irritation över hur hon anser sig ha blivit bemött.

– Han bara lyssnade på hjärtat, bad mig lämna urinprov och sa att en annan läkare skulle kontakta mig, sedan gick han. Jag bad honom ta lite prover, men han sa nej med motiveringen att jag kommit akut. Men det har de gjort förr.

Lovordar sjuksköterskorna

Bibi Birgersson är kritisk och har mycket att säga om läkarna som hon misstänker är hyrläkare och att det är därför de inte kan fatta beslut och inte engagerar sig eftersom de är här på så kort tid, tror hon.

– Man mår definitivt inte bra efter ett besök där. Självförtroendet sviktar. Däremot är sjuksköterskorna och undersköterskorna underbara. De försöker så gott de kan med alla olika läkare.

Det fick hon själv uppleva vid sitt senaste besök.

– Jag pratade med en fantastisk sköterska dagen innan när jag skulle boka tiden och när jag kom hem från hälsocentralen ringde samma sköterska upp mig och frågade hur det hade gått. Det har jag aldrig varit med om tidigare. De håller ihop alltihop, säger Bibi Birgersson och fortsätter:

– Jag berättade om besöket, att jag var besviken och då satte hon upp mig på en tid hos en ordinarie läkare två veckor senare, och den personen tog sig tid faktiskt. Så jag hade fyra läkare vid fyra olika tillfällen på tre månader.

Fick husläkare som inte var där

Mellan besöken fick Bibi ett brev om att hon tilldelats en husläkare.

– Men när jag frågade efter henne blev svaret att hon inte var där. Förstår du? Man står helt hjälplös, vem ska man prata med, vart ska man vända sig, frågar hon sig och skakar på huvudet över att vara så utlämnad.

Vad skapar allt det här för känslor hos dig?

– Det värsta är maktlösheten. Det stämmer som man brukar säga ”att man måste vara frisk för att orka vara sjuk”. Det var då jag tänkte att det här behöver skrivas om i media, det funkar inte att ha det så här. Det finns säkert stafettläkare som är duktiga, men kan de inte få tag i en som stannar. Varför får de inte tag i folk, är det ingen som vill bo här eller betalar Regionen för lite i lön. Man börjar undra.

"Känns inte okej"

Bibi Birgersson har hört talas om det här problemet i Vimmerby, men har aldrig drabbats själv. Inte så som det blev nu.

– Om en läkare tjänar mer som hyrläkare är det fel på hela systemet. Att få fyra läkare på tre månader känns inte okej. Då har ändå jag drabbats av små problem, känner jag nu efteråt. Vad svullnaden berodde på har ingen läkare kunnat säga, det var kanske min kropp som sa ifrån, på grund av ryggen. Nu är jag är på bättringsvägen tack vare att jag tränar, men tänk de som drabbas av något allvarligt, och inte känner förtroende när ingen lyssnar och bryr sig. Allt påverkas när man inte mår bra, får man då inte en professionell läkare tappar man tron på vården.

Vad skulle du önska händer?

– Att de anställer läkare som blir kvar. Att alla kan ha en läkare, som känner till dig och dina bekymmer, där man bygger upp ett ömsesidigt förtroende, så jag kan lita på den personen och den personen på mig. Ur allt det här har kampen för en bra hälsocentral och bra vård fötts. Jag tror många tänker så här.

