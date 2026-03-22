Sjukskrivningar av stress minskar i länet – så ser det ut i kommunen

Under flera års tid har antalet stressrelaterade sjukskrivningar i Sverige ökat. Nu vänder det och i Kalmar län pekar kurvorna nedåt. – Jag hoppas att detta är en positiv trend som håller i sig, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på försäkringsbolaget If.

Försäkringskassans färska årsstatistik visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar har vänt nedåt. Detta efter halvt decenniums uppgång. I december 2025 var 631 personer i Kalmar län inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress.

Det är en minskning med 25 procent jämfört med året innan. Siffrorna är dock alltjämt på en historiskt hög nivå. Som jämförelse var drygt 100 personer sjukskrivna på grund av stress i Kalmar år 2010 och har alltså femdubblats sedan dess.

– Det är verkligen positivt att siffrorna äntligen pekar åt rätt håll, med färre sjukskrivna. Förhoppningsvis förklaras det av fler friska medarbetare på våra arbetsplatser och ett förbättrat arbetsmiljöarbete, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Många hårdare drabbat än Kalmar län

Den utbredda stressen i vårt samhälle gör arbetsmiljöarbetet viktigare än någonsin, enligt If. För att stress ska fångas upp i tid och bidra till en hanterbar arbetsvardag krävs det att kommunikationen fungerar på arbetsplatsen i de här frågorna.

– I en undersökning som If genomfört ser vi att många tyvärr drar sig för att vända sig till sin chef när de mår dåligt. Det finns ett stigma kring stress och mental ohälsa som gör att många som drabbas vänder sig till en vän, familjen eller sjukvården i stället. Ledarskapet har en viktig roll här. Bygg upp ett förtroende som skapar goda samtal även när något skaver eller är svårt. Det minskar risken för att ohälsan blir långvarig och leder till sjukskrivning, säger Kristina Ström Olsson.

Det finns fortsatt stora regionala skillnader och många andra delar av landet är hårdare drabbat än Kalmar län. Mäter man hur stor andel av alla sjukskrivningar som är stressrelaterade ligger Kalmar på 19:e plats av 21 län. Högst är andelen i Jämtlands län.

Så ser det ut i kommunerna

Mönsterås har högst andel stressrelaterade sjukskrivningar i länet. 26 procent av alla sjukskrivningar är stressrelaterad och det rör sig om 59 personer som är sjukskrivna på grund av stress. Därefter följer Mörbylånga med 20 procent och 42 personer och trea är Kalmar med 19 procent och 180 personer.

Vimmerby ligger på 17 procent och 42 personer, Hultsfred på 16 procent och 33 personer och i Västervik är 15 procent av sjukskrivningarna stressrelaterade och det rör sig om 81 personer. Borgholm har den lägsta andelen stressrelaterade sjukskrivningar i länet. Där handlar det om 13 procent och 22 personer.

– De stora skillnaderna i sjukskrivningar mellan olika delar av landet kan bero på saker som befolkningens sammansättning eller hur arbetsmarknad och näringsliv i en region ser ut. Till viss del kan även olika arbetsförmågebedömningar i sjukskrivningsprocessen spela in, säger Kristina Ström Olsson.

Tydliga skillnader mellan könen

Mellan män och kvinnor finns det tydliga skillnader när det kommer till stressrelaterade sjukskrivningar. Av de 631 personer som i december var sjukskrivna på grund av stress i Kalmar län var 498 kvinnor och det motsvarar 79 procent.

Stressrelaterade sjukskrivningar utgör också en större andel av samtliga sjukskrivningar för kvinnor. Av alla pågående, längre sjukfall bland kvinnor i Kalmar län var 22 procent stressrelaterade i december, jämfört med tio procent bland män.

– Vi ser att kvinnor ofta tar det större ansvaret på hemmaplan, vilket påverkar deras möjlighet till vila. Återhämtningen för kvinnor blir helt enkelt sämre än för män. Perioder i livet kan vara särskilt utmanande för kvinnor, såsom under klimakteriet, om man inte får rätt stöd, säger Kristina Ström Olsson.