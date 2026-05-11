Ny leverans till Vimmerbys barn från Lions Linnéa

Under måndagen levererade Lions Linnéa Vimmerby nya gosedjur till Vimmerbys minsta. Totalt skänker organisationen 40 gosiga igelkottar där en stor del av pengen går till Barndiabetesfonden.

Lions Linnéa har återigen tagit upp sin insats för Vimmerbys minsta barn och levererade i morse 40 nya igelkottar till barnhälsovården i Vimmerby. Varje barn får varsin igelkott med det passande namnet Lill-Sticke när de genomför sin vaccinomgång vid 18 månaders ålder.

– Alla får varsitt djur i samband med att de tar vaccin och en del av pengarna går till Barndiabetesfonden. Det känns som ett viktigt och bra ändamål, säger Annika Wirsén i Lions.

"Det blir en tröst"

Ungefär 50 vaccinationer genomförs med 18-månadersbarn vid mottagningen i Vimmerby varje år.

– Det här är kartong nummer två och vi ringer när de är slut så får vi mer. 18-månaders gillar inte när de ska bli stuckna, men nu får de något att krama och gosa med och det blir en tröst. Vi tycker att de är jättefina, säger Marianne Nilsson, medarbetare på BHV.

Kollegan Anna-Lena Arvidsson håller med.

– Det är ett jättetrevligt initiativ och det känns bra att ge dem det här.

Vill värna Vimmerbybarn

Lions satsar drygt 5 000 för insatsen där cirka 2 300 går direkt till Barndiabetesfonden.

– Det är inte billigt, men de går till något bra och ett välgörande ändamål. Vi vill att det här ska vara återkommande och för oss i Lions Linnéa vill vi att en del av våra pengar ska gå lokalt till Vimmerby barn. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi värnar om det lokala och hit kommer i stort sett alla barn i Vimmerby, säger Eva-Britt Nilsson.