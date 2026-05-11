Tuff premiär väntar – Morgan om Tais situation, vädret och det viktiga kollektivet

Dackarna körde inte sin premiär förra veckan. Nu blir den hemma mot Vargarna på Skrotfrag Arena. Vissa orosmoln finns på himlen. – Jag följer tre appar samtidigt, säger dackelagledaren Morgan Andersson.

Sex av åtta lag körde sina premiärer i Bauhausligan förra veckan. Men inte Dackarna och Rospiggarna. Den matchen är planerad längre fram och därför kommer ett första svar på hur jätteprofilen Morgan Andersson fått ihop den här upplagan av Målillas stolthet först på tisdagskvällen.

Vargarna från Norrköping, som vann sin premiär mot Lejonen med 50-40, kommer till Skrotfrag Arena.

– Vargarna är ett bra lag och har bra form på vissa förare, konstaterar Morgan Andersson.

Han tänker inte minst på trion Frederik Jakobsen, Norick Blödorn och Martin Vaculik.

– De har varit jäkligt vassa och det blir en tuff uppgift. De har ett lag som är bra hemma och på Kråkvilan kommer inte många rå på dem. De har många förare som trivs där och det är bara den banan som är så i formen. Men Jakobsen har gjort sina varv här nere och Vaculik vill nog visa och prestera nu när det inte är något GP för honom heller. Det är som jag har sagt tidigare, lagen som varit nedåt till i tabellen har förstärkt bra och det finns inga lätta matcher.

"Följer tre appar samtidigt"

Dackelaget hade tänkt träna på banan under måndagen, men på grund av väderrapporterna blir det inte så.

– Det är fortfarande stora mängder och vi försöker hinna med det i morgon förmiddag i stället. Det är lite synd, men nu är det som det är och det är inget man kan påverka.

När vår tidning talar med Morgan Andersson är prognosen att det ska sluta regna kring 03-tiden natten mot tisdag.

– I går såg det ut att bli 20-25 millimeter. Nu har det gått ned en liten bit, men vi har fått packa ihop banan för att det inte ska bli problem i morgon kväll. Jag följer tre appar samtidigt och det gör de andra i banpersonalen också. Vi måste göra så här, men det är synd att vi inte kommer på banan.

"En kamp i kampen"

Dackarna kommer till start med Nazar Parnitskyi, Timo Lahti, Artem Laguta, Matias Nielsen, Tai Woffinden, Thomas H Jonasson och Sammy van Dyck.

Hur har du resonerat kring startsjuan?

– Avon (van Dyck) var tanken att åka med hemma, men det sitter kvar lite sviter sedan kraschen i Vetlanda. Det är jämnt och Sammy är också bra, men Avon var påtänkt från början. Thomas har börjat säsongen riktigt bra och reserverna får en viktig roll. Det ska bli intressant och jag hoppas att Jonasson kan vinna sin match mot Hjelmland (Filip) och Sammy sin mot Selvin (Ludvig). Det vore det optimala, men det blir en kamp i kampen. Sammy har gjort bra träningar och jag hoppas vi kan få ut det bästa ur honom.

"Under en jäkla press"

Världsstjärnan Tai Woffinden, som Morgan Andersson jobbat med länge, har fått en tuff start på sin comebacksäsong i den polska ligan. Den brittiske 35-åringen finns dock med i Morgan Anderssons premiärsjua.

– Den har varit svajig och han har haft problem sista veckorna. Det är inget snack om det. Han har varit under kraftig press i Polen och det är synd att han inte kommer på banan i dag, men han har tränat stenhårt med barmarksträning och gymmet. Han vet vad det handlar om, men är under en jäkla press nere i Polen.

Är det en tidsfråga innan det lossnar?

– Han behöver mer kontinuitet. Hans lag, Ostrow, har alla räknat med ska vara i toppen och nu är de sist. Du kan tänka dig hur det ser ut då. Holder (Chris) har fått lämna och Tai är under press också. Jag vet att han är mån om att det ska gå bra här i Sverige och jag hoppas han får till det. Sedan kan vi inte räkna med att han vinner varje heat, men att han tar poängen som behövs. Med tanke på pressen som är på honom är det skönt för honom att få en tävling här.

Laguta är kapten

Det krävs att Målillaklubben blir ett väloljat lagmaskineri om det ska gå vägen, menar Morgan Andersson.

– Kollektivet är nyckeln. Det handlar om det. Vi kan inte ha två som går bra och fem dåligt. Vi måste få ut bra av alla gubbar och det blir en tuff match. När jag tittar på lagen så vet jag att det blir en tuff tävling, men jag hoppas att vi kan dra det längsta strået.

Nästan samtliga förare har under måndagen anlänt till Målilla. Det är Artem Laguta, som fått lagkaptensbindeln, som kommer först under tisdagen till följd av logistiken kring hans match i söndags.

Hur föll ditt val på honom som kapten?

– Han har lärt sig bättre engelska och det var han eller "Woffy". När "Woffy" har fullt upp med sig själv, så blev det att jag ställde frågan till Artem. Det tror jag blir bra att han får ta det ansvaret, men samtidigt är alla en kapten. Det är så det funkar.