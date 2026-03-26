Årets pelargon avslöjad idag – så togs "Hilma" emot i Vimmerby

Olof och Maud Bohm från Södra Vi köpte med sig en "Hilma"-pelargon hem. "Vi såg den först på tv på morgonen". Foto: Lotta Madestam

"Ett sött namn till söt pelargon", var Emelie Rydéns betyg på Årets pelargon som 160 personer bokat på ICA Kvantum till dagen den avslöjades. Foto: Lotta Madestam

Årets pelargon ”Hilma” blev eftertraktad av Vimmerbyborna. Maud Bohm från Södra Vi var nöjd med färgvalet. – Ett sött namn till söt pelargon, tyckte Emelie Rydén, blomansvarig på ICA Kvantum.

Sorten är hemlig och får inte avslöjas innan den presenterats på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar klockan 8.50. I år heter den Pelargonium x hortorum ”Hilma” – en zonalpelargon med stora, öppna blommor i flera nyanser av rosa, rött och lila.

ICA Kvantum i Vimmerby har gjort det till en grej att släppa Årets pelargon samma dag den avslöjas. Nu med nyheten att den låg som bokningsklipp.

– 160 personer har bokat 222 pelargoner, så vi är nöjda, säger butikschef Victor Lamberg, som hade köpt in runt 250 extra.

Bara grossisten vet hur pelargonen ser ut, så det blev en överraskning också för Emelie Rydén, blomansvarig sedan fem år.

Vad tycker du själv om Årets pelargon?

– Den var väldigt söt, det är fint med flerfärgat och den ser knubbig ut även om jag personligen är svag för enfärgat och ljusa färger. Vitt och ljusrosa är mina favoriter, säger Emelie Rydén som drev blomsterbutiken Floraverkstán i Virserum tillsammans med systern Josefin Rydén fram till 2014.

Pelargon är en av de mest sålda kruk- och utplanteringsväxterna i Sverige. Det lär finnas så många som runt 2 000 olika namngivna sorters Pelargon. Årets pelargon utsågs för 20:e gången.

Vad har kunderna sagt?

– Att den är fin och många har sagt att den kommer slå stort. Jag tror också att den kan bli en favorit, men kanske inte lika som ”Astrid”, den var jättepopulär. Jag vet inte om det hade med Astrid Lindgren och Vimmerby att göra.

Maud Bohm från Södra Vi var en av kunderna som köpte Årets pelargon. Hon är dock ingen samlare, utan köper den lite då och då.

Vad var din första tanke när du såg årets pelargon?

– Att den var fin, jag hade sett den först på tv på morgonen. Den här kommer jag ha i köket.