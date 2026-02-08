Så har tillgänglighetssiffrorna förändrats i regionen

Här är de senaste tillgänglighetssiffrorna i regionen. Foto: MostPhotos

De senaste tillgänglighetssiffrorna för vården i Region Kalmar län har kommit. De visar att tillgängligheten till vård fortsatt ligger på en stabil och bra nivå i flera avseenden.

Primärvården hade i december en bättre tillgänglighet än snittet i landet. 87 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar.

Motsvarande siffra för riket var 84 procent.

För 1177 på telefon var medelväntetiden 17 minuter i december. Det är två minuter kortare än samma månad förra året. Det är dock rätt långt från målet om att samtal ska besvaras inom nio minuter. I december besvarades 43 procent av samtalen inom den tiden.

Samma månad 2024 var det 36 procent av samtalen som besvarades inom nio minuter.

Över rikssnittet

Nästan 75 procent av patienterna i länet hade i december en tid till operation eller behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar. Motsvarande siffror för första besök var 82 procent i jämförelse med 69 procent nationellt.

När det gäller återbesök inom medicinskt måldatum ligger regionen på 80 procent, vilket är över rikssnittet.

På akutmottagningen i Västervik hade 79 procent av patienterna anlänt och lämnat akutmottagningen inom fyra timmar i december. I Oskarshamn var det 77 procent och i Kalmar var motsvarande siffra 63 procent. Snittet i landet låg på 53 procent.

Annons:

98 procent fick tid

Nästan nio av tio patienter till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i december. Det kan jämföras med snittet i riket som ligger på 47 procent. När det gäller vuxenpsykiatrin fick 98 procent tid till första besök inom 90 dagar, vilket var den högsta siffran under 2025.