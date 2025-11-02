Bra ekonomiskt läge för regionen – så ser tillgänglighetssiffrorna ut

Regionen ser ut att gå mot ett starkt 2025. Delårsrapporten visar ett plus på drygt 350 miljoner kronor.

Delårsrapporten för januari till augusti i år visar att Region Kalmar län är på väg mot ett plus på 352,3 miljoner kronor. Det motsvarar en negativ budgetavvikelse med 11,6 miljoner. Det är sju miljoner kronor bättre än uppföljningsrapporten som presenterades i september.

Bland annat beräknas verksamhetens intäkter öka med 90 miljoner, vilket motsvarar 4,7 procent.

Den totala lönekostnaden beräknas minska med 2,9 procent. Det ska främst bero på lägre uppräkning av pensionsskulden. Dessutom fortsätter kostnader för inhyrd personal att minska.

Beskrivs ligga på stabil nivå

Regionen skriver att tillgängligheten till vård i Kalmar län fortsatt ligger på en stabil och bra nivå i flera avseenden. Primärvården hade i augusti en bättre tillgänglighet än snittet i landet.

90 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande rikssiffra var 87 procent. 100 procent av de som sökte sig till barn- och ungdomshälsan i september fick tid inom tre dagar. Så har det sett ut under hela året.

För 1177 på telefon var medelväntetiden 13 minuter i september. Vid samma period förra året var medelväntetiden sex minuter lägre. Regionens mål är att besvara samtal inom nio minuter. I september besvarades 52 procent av samtalen inom den tiden, vilket är den bästa siffran under 2025. Det kan jämföras med samma månad 2024 då 36 procent besvarades inom nio minuter.

Så lång var väntetiden

Nästan 70 procent av patienterna i Kalmar län hade i augusti en tid till operation eller behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar. Motsvarande siffror för första besök var 80 procent i jämförelse med 60 procent nationellt.

När det gäller återbesök inom medicinskt måldatum ligger regionen på 85 procent, vilket även det är klart över rikssnittet.

På akutmottagningen i Oskarshamn hade 84 procent av patient anlänt och lämnat akutmottagningen inom fyra timmar i september och i Västervik var det 81 procent. Motsvarande siffra för Kalmar var 68 procent. Sverigesnittet låg på 55 procent.

95 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i september. Det kan jämföras med snittet i riket som ligger på 36 procent. När det gäller vuxenpsykiatrin fick drygt 90 procent tid till första besök inom 90 dagar i september, vilket är över rikssnittet.