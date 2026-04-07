Lokala företaget vill köpa arenanamnet på Ceos: "Farfars gamla mark"

Linda Carlsson äger XL Bygg Materialmännen som nu vill köpa arenanamnet på Arena Ceos av Vimmerby IF. Bilden är ett montage. Foto: Johanna Karlsson/Ossian Mathiasson

XL Bygg Arena. Det kan bli det nya namnet på Arena Ceos inom kort. Vimmerby IF och XL Bygg Materialmännen är överens om ett avtal. Nu återstår bara ett sista ja från politiken. – Vimmerby är vår hemmamarknad och det är min farfars gamla mark, säger ägaren Linda Carlsson.

För ett par år sedan, i samband med att Vimmerby ishall för första gången fick ett kommersiellt namn, såg de styrande politikerna till att även andra arenanamn kunde säljas i Vimmerby.

Det blev därmed grönt ljus för Vimmerby IF att sälja arenanamnet för Arena Ceos. En tid hade konstgräsarenan ett specifikt företagsnamn, men det fanns då inget avtal mellan kommunen och Vimmerby IF upprättat angående namnsponsring.

Nu framkommer det enligt senaste protokollet från kultur- och fritidsutskottet att VIF vill sälja arenanamnet till XL Bygg Materialmännen, vilket Vimmerby Tidning var först att berätta.

Försäljningen rör endast konstgräsanläggningen och inte naturgräsplanerna på Ceosvallen. Vimmerby IF och XL Bygg Materialmännen ska vara överens om ett treårigt avtal.

– Vi gjorde ett regelverk när ishallsnamnet såldes för första gången och efter det tillåter vi att Vimmerby IF även säljer anläggningsnamnet. Sedan ska det här upp i kommunstyrelsen för godkännande, men i utskottet såg vi inga konstigheter gällande detta, säger utskottets ordförande Lars Johansson (V).

"Vimmerby är vår hemmamarknad"

Nu ska frågan upp i kommunstyrelsen den 14 april och slutligt avgöras, men Lars Johansson ser inte att det ska kunna stöta på patrull.

– Det är ett treårigt avtal, men detaljerna får föreningen svara för. Alla tycker att det är bra med en likvärdighet mellan de olika anläggningarna. Farhågorna som har funnits har handlat om att det ska bli något konstigt och att kommunen inte har kontroll över det. Därför ska det upp i kommunstyrelsen, men det här är ett bra och väletablerat lokalt företag, säger han.

Namnet kommer bli XL Bygg Arena, bekräftar Linda Carlsson.

– Vimmerby IF sköter alla tillstånd och jag har bara skrivit på ett avtal för tre år. Vi har inte gjort skyltförslagen ännu, men det kommer framgå att det är XL Bygg Materialmännen.

Varför vill ni synas i det här sammanhanget?

– Delvis för att Vimmerby är vår hemmamarknad. Jag lever och bor här, och det är i Vimmerby jag vill bidra mest. Jag tycker också att VIF är en förening som inkluderar alla och jag har själv suttit i styrelsen. Mycket för att det handlade om inkludering och det är en bra förening att synas tillsammans med. Alla föreningar behöver ekonomiska stöd och både Vimmerby Hockey och Vimmerby IF är starka lokalt. Då vill vi vara med och stötta. I vår strategi i Materialmännen har vi plockat bort mycket av det vanliga i det kommersiella och stöttar föreningslivet hårdare i stället.

Annons:

Emotionell koppling

Dessutom finns det en historisk och något emotionell koppling för Linda Carlsson till området.

– Ceosvallen är ju min farfars gamla mark. Det är Videslätt och det är där min farfar har odlat potatis, min pappa har grävt dike och så vidare. Det finns en familjehistoria och det därför allt heter Videslätts Padel, Videslättshagen och liknande. Jag har lite hjärta där, berättar hon.

Vad avtalet mellan Vimmerby IF och XL Bygg Materialmännen innebär vill Linda Carlsson inte kommentera. Det är VIF som kommer stå för kostnader som exempelvis bygglov, skyltar och så vidare. Vi har sökt VIF:s ordförande Stefan Bragsjö.