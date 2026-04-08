En tio år lång resa är över: "Tid och engagemang finns inte just nu"

2016 öppnade Simon Ringborg Fransson en ny klädbutik i Vimmerby. Nu väljer han att stänga butiken i sin egen galleria. – Det är tråkigt, men tiden och engagemanget finns inte just nu, säger han.

Det var för tio år sedan som klädaffären Home of Brands öppnade på Magasinsgatan 4 i Vimmerby. De första åren var tuffa med flera uppmärksammade stölder, men i år firar butiken jubileum.

Men det blir också klädbutikens allra sista år. Nu står det klart att verksamheten läggs ned och utförsäljningen startar omgående.

– Det är tråkigt, men tiden och engagemanget finns inte just nu. Vill någon annan ta över och öppna något liknande så är det förstås en möjlighet, men att driva det vidare är ingen möjlighet för oss. Vi har funderat ett tag och tagit beslutet nu, säger ägaren Simon Ringborg Fransson.

Butiken har haft två anställda plus en del extrapersonal.

– Det har gått tungt, det är inget att sticka under stol med. Men den främsta anledningen är engagemanget. Vi har aldrig varit ute efter att tjäna pengar med det här, utan det har mer handlat om att komplettera utbudet i stan och för att vi tyckt att det är kul. Sedan är det inte jättelätt att driva en fysisk klädbutik, men det har varit tio roliga år.

Ingen intressent just nu

Nu påbörjas alltså en utförsäljning och när butiken slutligen stängs är ännu oklart.

– Det kan ta en månad och det kan ta tre månader. Det beror helt på hur länge lagret räcker.

Det är ju er galleria. Har ni något nytt på väg in?

– Just nu har vi inga intressenter, men någon kanske nappar när de får veta att det blir ledigt. Vi har inte marknadsfört det något speciellt, men kommer börja snart. Vi kan då anpassa ytor efter en ny eventuell hyresgäst.

Vill du se en klädbutik eller kan det bli något annat?

– Det behöver inte vara just en klädbutik, men något som passar med utbudet. Dagligvaruhandel av något slag.

"Ska aldrig säga aldrig"

Home of Brands har haft återkommande kunder och Simon Ringborg Fransson räknar med att dessa kommer att tycka att det är ett tråkigt besked.

Om Ringborg Fransson, som har fler järn i elden, kan återvända till den här branschen är för tidigt att säga.

– Jag tror jag kommer lägga min tid och energi på annat. Det blir nog ingen klädaffär igen, men man ska aldrig säga aldrig.