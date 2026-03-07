Han blir ny regionchef – ”Ser tydliga utmaningar”

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv organiserar om och utser en ny regionchef i Kalmar län. Det handlar om välbekanta namnet Johnny Rönnfjord.

Rönnfjord har tidigare varit näringspolitisk rådgivare för Svenskt Näringsliv i Kalmar och Kronoberg län. Nu blir han istället regionchef i Kalmar län.

Den tidigare regionchefen, Ulrica Bennesved, kommer framöver fungera som regionchef i Kronoberg och områdeschef för totalt fyra län.

– Vi organiserar oss på ett nytt sätt för att kunna göra ännu mer för företagsklimatet, i såväl Kalmar och Kronoberg som Skåne och Blekinge. Jag är glad att kunna låta en medarbetare ta ett steg framåt så att vi tillsammans kan göra ännu mer för företagsklimatet, säger Ulrica Bennesved i ett pressmeddelande.

Rönnfjord har jobbat inom organisationen sedan 2015.

– Jag ser fram emot att fortsätta verka för bättre villkor för företag och att nu kunna rikta ännu mer fokus mot näringslivet i Kalmar län. Väldigt mycket i samhället är beroende av goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag. Det gäller allt ifrån tillväxt till arbetstillfällen, säger Johnny Rönnfjord.