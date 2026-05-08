Bättre väder väntas för årligt återkommande motionslopp – fina priser i potten

Det populära cykelevenemanget Krön Runt anordnas nu på söndag. Motionsloppet på 23 kilometer startar och slutar som tidigare år vid Motorsports butik i centrala Vimmerby. Foto: Privat

16 personer trotsade regnet och cyklade runt sjön Krön i fjol. Nu på söndag är det dags för årets upplaga av motionsloppet Krön Runt som ser ut att få betydligt bättre väder.

Krön Runt har arrangerats årligen av Korpen Vimmerby i över 20 års tid och blivit en given tradition och familjeaktivitet i Vimmerby.

Det är inte fokus på tävling eller att komma först utan det är ett motionslopp där man cyklar 23 kilometer i det vackra vårlandskapet runt sjön Krön.

Det finns under loppet vätskekontroller vid Fågelhem, Brunnsparken i Södra Vi och Vennebjörke.

– Vi håller i och tycker att det är bra att det finns några cykellopp kvar. Det är ingen tävling utan det är ett motionslopp för hela familjen och personer i alla åldrar kan vara med. Alla säger att det är ett trevligt arrangemang och en trevlig runda. Det är fint att åka runt Krön – och vi har stationer med frukt och dryck längs vägen, säger Helen Sjöström, ordförande för Korpen Vimmerby.

"Vädret ser lovande ut"

Förra årets motionslopp förstördes i mångt och mycket av regnet och 16 personer trotsade regnet. I år ser väderprognosen betydligt bättre ut.

– Med fint väder kan det vara bortåt 150 som cyklar runt Krön och 60 som går en promenad med tipspromenad i staden. Som det ser ut just nu ser vädret lovande ut. Vi hoppas och håller tummarna för att det kommer vara bra väder, säger Helen Sjöström.

Eventets huvudsponsor Motorsport kommer i sedvanlig ordning lotta ut en cykel till en av deltagarna och Korpen har utöver detta fixat med ett pris från olika sponsorer.

– Samarbete med Motorsport är så värdefullt. De sponsrar med en cykel som första pris och det är mycket värdefullt att vi kan samarbeta med dem. Vi har ytterligare ett fint prisbord med skänkta priser från butiker i stan.

Vad har du förväntningar inför söndagens motionslopp?

– Jag hoppas att många kommer nu på söndag. Jag tycker att vi har annonserat och försökt få ut informationen att det är nu till helgen. Det kommer serveras fika och vi kommer grilla korv så jag hoppas att många lockas av det.