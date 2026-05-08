Stor insats av ungdomar i helgen – här ska det städas

Mängder av ungdomar över hela Sverige deltar i insatsen "Klara färdiga städa!". Foto: ICA Kvantum/Städa Sverige

Under helgen genomförs insatsen ”Klara färdiga städa!” och tusentals ungdomar över hela landet ger sig ut på skräppåsar i högsta hugg.

Bakom initiativet står idrottens miljöorganisation Städa Sverige och ICA-stiftelsen. Totalt engageras cirka 7 000 ungdomar och 221 ICA-butiker över hela landet.

Förra årets städhelg samlades 2 700 säckar med totalt 28 ton skräp in.

– När så många unga människor samtidigt går ut och gör skillnad i hela landet händer något på riktigt. Det här är ett engagemang som både syns och känns, säger Heléne Tullberg, projektledare på Städa Sverige.

"Det vi vill uppnå"

Nytt för i år är att alla städinsatser sker samma helg.

– Det lokala engagemanget är grunden i allt vi gör. När det sker samtidigt över hela Sverige får det en helt annan genomslagskraft. Det är precis det vi vill uppnå med ICA Stiftelsens arbete - att skapa möjligheter, bygga gemenskap och samtidigt bidra till en bättre miljö, säger Pinar Musadotter, generalsekreterare på ICA Stiftelsen.

Förutom en finare närmiljö tjänar föreningarna en liten hacka på sin insats. I år väntas 2,5 miljoner kronor betalas ut.

– Det här är ett konkret sätt att kombinera miljönytta med social hållbarhet. Vi ser hur insatsen gör skillnad både i naturen och i föreningarnas vardag, säger Mats Wesslén, VD på Städa Sverige.

Flera insatser i länet

I Vimmerby kommer Vimmerby IF att städa och utgå från Ica Kvantum. I Västervik är Ica Maxi involverat och där kommer flera föreningar samverka: Västerviks Simsällskpa, Västerviks Damfotboll, Överums Hästsportförening, Västerviks HF, Västerviks FF och IFK Västervik.

I Kalmar kommun är tre butiker involverade. Det rör sig om Ica Maxi, Ica Supermarket Lindsdal och Ica Supermarket Stinsen. Klubbarna som deltar är IFK Kalmar, Kalmar HC, Lindsdals IF, Hossmo BK och Ljungbyholms GoIF.