CARITA THÖRN BELÖNAS MED ÅRLIGT KD-PRIS

Kristdemokraterna Vimmerby tilldelar Vitsippspriset 2025 till Carita Thörn. Hon har kollegan Anette Hasselkvist precis bredvid sig och flankeras av Gudrun Brunegård och Nina Gustafsson. Foto: Ossian Mathiasson

Kristdemokraterna i Vimmerby bjöd in till höstfest på måndagskvällen. Då delade partiet ut sitt årliga Vitsittspris och årets mottagare är Carita Thörn. – Det här trodde jag inte, säger hon efter prisceremonin.

I början av Kristdemokraternas höstfest delades årets Vitsippspris ut till en person som partiavdelningen vill lyfta fram för berömvärda insatser. Partiet hade bjudit in Carita Thörn och Anette Hasselkvist för att prata om deras arbete med det lokala, populära initiativet Vår Stora Dag.

– Från början skänkte vi pengarna till Min Stora dag och då hade jag barnens dag på torget i Vimmerby. Jag minns att jag tog kontakt med Vimmerby Handel som tyckte att idén var så där. När jag pratade med mina kompisar funkade det jättebra och vi körde igång barnens dag på torget i Vimmerby, säger Carita Thörn.

Det blev 33 000 kronor till Min Stora Dag första året, 55 000 kronor andra året och 73 000 kronor tredje året.

– Det blev över 200 000 kronor och nu är vi uppe i 325 000 kronor med alla andra event. Det är loppisar där folk får betala för sina bord och Smöksmyg med mera. Numera går överskottet till Vår Stora Dag och det är pengar som går till barn i vår närhet. Vi skänker också pengar till Barndiabetesfonden och Min Stora Dag, säger Carita Thörn och Anette Hasselkvist.

Man får som allmänhet nominera ett barn från trakten och personerna bakom Vår Stora Dag bestämmer hur pengarna ska användas.

– Vi har hjälpt åtta barn under de två åren. Det gör mycket för ett barn som har det tufft, säger Carita Thörn.

Överraskad pristagare

Carita Thörn och initiativet har mottagit flera priser de senaste åren.

– Vi behöver inte ha några utmärkelser utan det är viktigt för oss att hjälpa till. Vi har så himla roligt när vi håller på med det, säger Carita Thörn.

Då kommer Gudrun Brunegård med information om att de har tänkt dela ut Vitsippspriset till Carita Thörn, något som hon inte hade en aning om.

– Det här trodde jag inte. Jag kände inte ens till det här priset. Jag blev bara tillfrågad om att komma hit och prata om Vår Stora dag. Det är såklart jättekul att få det här priset.

Hur känns det att bli uppmärksammad för ert engagemang?

– Det är klart att det ger en push. Jag tycker inte att det är jobbigt eller märkvärdigt och det är inte därför vi håller på. Vi har så roligt när vi har vår event. Det är så fint att se när barnen får åka iväg. Jag tror inte att många förstår att det är så mycket barn som har det tufft med sin hälsa. När de får åka iväg kan de glömma sina problem en eller två dagar.