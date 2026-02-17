17 februari 2026
De blir KD:s kommunvalskandidater – se listan här

POLITIK 17 februari 2026 06.00

På Kristdemokraternas årsmöte presenterade man under måndagskvällen listan på kandidaterna till kommunfullmäktige i höst. Det blev en lista på 27 personer, med både givna trotjänare och nya medlemmar.

Ett 30-tal medlemmar fanns på plats för att börja arbeta med valårsarbetet. Årsmötet på Mötesplatsen inleddes med att regionrådet och partistyrelsemedlemmen Jimmy Loord från Mörlunda berättade om sitt kommande uppdrag om att utreda hur man ska få ett ökat barnafödande.

Han pratade även om frågor som KD satsar på i regionen som "nära vård" och behovet av en mer jämlik akutsjukvård samt ambulanstäthet över hela Kalmar län. Som partiavdelningsordförande valdes Nina Myrefelt och till viceposten valdes Gudrun Brunegård. 

Äldreomsorgen – en viktig fråga

Som väntat fortsatter man att toppa kandidatlistan till kommunfullmäktige med Ola Hammarbäck följd av Gudrun Brunegård och Nina Myrefelt. Nya inslag högt upp på listan är till exempel Kenny Fransson från Södra Vi som många känner igen från insamlingsresorna till Ukraina, Nathéa Anemyr från Storebro och Mounir Zayane från Gullringen som bytte från SD till KD för en tid sedan. Totalt fastställde man en lista på 27 namn.

Snart börjar arbetet med att jobba med de lokala valfrågorna men preliminärt tror Nina Myrefelt och Gudrun Brunegård att äldreomsorgen kommer vara viktigt för partiets sympatisörer:

– Svår fråga. Äldeomsorgen har vi pratat om en hel del, inleder Nina.

– Vi håller just nu på och arbetar fram vad vi ska prioritera och äldreomsorgen är en sådan bit men även barnomsorgen, tillägger Brunegård. Enligt henne har man fortfarande lite för stora barngrupper.

Ola Hammarbäck var mycket nöjd med listan till kommunfullmäktige, speciellt den blandning av erfarna kommunalpolitiker och nya namn som kan skapa intresse bland väljarna. 

Kristdemokraternas kandidater till Vimmerby kommunfullmäktige är följande:

  1. Ola Hammarbäck, Vimmerby
  2. Gudrun Brunegård, Vimmerby
  3. Nina Myrefelt, Vimmerby
  4. Anders Brunegård, Vimmerby
  5. Kenny Fransson, Södra Vi
  6. Clara Castelblanco, Vimmerby
  7. Krister Bergqvist, Gullringen
  8. Bo Norbro, Vimmerby
  9. Nathéa Anemyr, Storebro
  10. Kjell Davidsson, Tuna
  11. Mounir Zayane, Gullringen
  12. Pia Svensson, Vimmerby
  13. Roland Nilsson, Höknäset
  14. Ann-Sofi Henriksson, Vimmerby
  15. Martin Josefsson Prakt, Skärstad
  16. Elzbieta Steigård, Vimmerby
  17. Thomas Karlsson, Vimmerby
  18. Siriluck Lynbech, Gullringen
  19. Jaroslav Sranka, Vimmerby
  20. Eva Petersson, Vimmerby
  21. Richard Eliasson, Vimmerby
  22. Ann-Cathrine Weckfors, Rumskulla
  23. Cristian Olivestam, Vimmerby
  24. Bernt Kristoffersson, Rumskulla
  25. Stanislaw Stetzco, Vimmerby
  26. Ingbritt Carlsson, Vimmerby
  27. Sven Weckfors, Rumskulla

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

