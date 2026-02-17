De blir KD:s kommunvalskandidater – se listan här

På Kristdemokraternas årsmöte presenterade man under måndagskvällen listan på kandidaterna till kommunfullmäktige i höst. Det blev en lista på 27 personer, med både givna trotjänare och nya medlemmar.

Ett 30-tal medlemmar fanns på plats för att börja arbeta med valårsarbetet. Årsmötet på Mötesplatsen inleddes med att regionrådet och partistyrelsemedlemmen Jimmy Loord från Mörlunda berättade om sitt kommande uppdrag om att utreda hur man ska få ett ökat barnafödande.

Han pratade även om frågor som KD satsar på i regionen som "nära vård" och behovet av en mer jämlik akutsjukvård samt ambulanstäthet över hela Kalmar län. Som partiavdelningsordförande valdes Nina Myrefelt och till viceposten valdes Gudrun Brunegård.

Äldreomsorgen – en viktig fråga

Som väntat fortsatter man att toppa kandidatlistan till kommunfullmäktige med Ola Hammarbäck följd av Gudrun Brunegård och Nina Myrefelt. Nya inslag högt upp på listan är till exempel Kenny Fransson från Södra Vi som många känner igen från insamlingsresorna till Ukraina, Nathéa Anemyr från Storebro och Mounir Zayane från Gullringen som bytte från SD till KD för en tid sedan. Totalt fastställde man en lista på 27 namn.

Snart börjar arbetet med att jobba med de lokala valfrågorna men preliminärt tror Nina Myrefelt och Gudrun Brunegård att äldreomsorgen kommer vara viktigt för partiets sympatisörer:

– Svår fråga. Äldeomsorgen har vi pratat om en hel del, inleder Nina.

– Vi håller just nu på och arbetar fram vad vi ska prioritera och äldreomsorgen är en sådan bit men även barnomsorgen, tillägger Brunegård. Enligt henne har man fortfarande lite för stora barngrupper.



Ola Hammarbäck var mycket nöjd med listan till kommunfullmäktige, speciellt den blandning av erfarna kommunalpolitiker och nya namn som kan skapa intresse bland väljarna.

Kristdemokraternas kandidater till Vimmerby kommunfullmäktige är följande: