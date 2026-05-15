Fin andraplats för Vimmerby när SPF-DM i boule avgjordes

Vimmerby tog en fin andraplats i mixt-klassen genom Evy Johansson, Britt-Marie Andersson och Gert Persson. Foto: Privat

När SPF-DM i boule avgjordes tog Vimmerbylaget hem en andraplats i mixt-klassen.

SPF Seniorerna Blåeld Borgholm stod värd för årets distriktsmästerskap, där man bjudit in Kalmardistriktets olika SPF-föreningar i samarbete med Ölands Bouleklubb.

Vimmerby åkte till Öland med två mixtlag, varav det ena tog hem en fin andraplats genom Evy Johansson, Britt-Marie Andersson och Gert Persson.

Resultat:

Herrklassen: 1) Hultsfred, 10, 2) Mönsterås, 8, 3) Västervik, 6, 4) Västervik, 6, 5) Västervik, 5, 6) Hjorted, 5, 7) Blåelden, 4, 8) Ljungby-Mortorp, 4, 9) Hjorted, 4, 10) Ljungby-Mortorp, 3, 11) Hultsfred, 3, 12) Blåelden, 2.

Dam: 1) Mönsterås: 8 poäng, 2) Blåelden, 6, 3) Västervik, 6, 4) Hultsfred, 6, 5) Ljungby-Mortorp, 4, 6) Blåelden, 4, 7) Södermöre, 2.

Mixt: 1) Södermöre, 10 poäng, 2) Vimmerby, 8, 3) Hjorted, 6, 4) Blåelden, 6, 5) Södermöre, 6, 6) Ljungby-Mortorp, 5, 7) Syd-Öland, 5, 8) Södermöre, 4, 9) Västervik, 4, 10) Solvändan, 2, 11) Blåelden, 2, 12) Vimmerby, 2.