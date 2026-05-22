Spritfabrikens renovering prisades på bevara Vimmerbys årsmöte

Föreningen Bevara Vimmerby höll i torsdags sin årsträff och man hade valt Focushuset för sammankomsten. Detta för att med några raska steg kunna ta sig till vidare till det före detta lokstallet där Vimmerby Spritfabrik nu håller till. Årets diplom delades nämligen ut till kvarteten vars renovering och ombyggnation bland annat beskrevs med "...lyckats bevara lokalens ursprungsutseende och karaktär...".

Ordförande Mikael Sandström ledde årsmötet och berättade bland annat om förra årets storprojekt för föreningen – muralmålningen i centrum. Projektet kostade strax över hundratusen kronor och finansierades både av kommunalt bidrag, privata sponsorer och en hel del ideellt arbete som gjorde att man kom undan mycket billigare än man hoppats. 35 000 kronor billigare än planerat och den summan kommer att användas framöver.

– Den kommer vi att använda. Det finns inga direkta planer annat än att vi vill stödja olika projekt som vi tycker är angelägna.

Manar på nytt för träbyggnadsstrategin

Bevara Vimmerby har även beslutat att väcka sin tidigare uppmaning till en kommunal träbyggnadsstrategi till liv igen. Mikael Sandström berättade att i trähusbältet i Småland har många kommuner tagit detta till sina hjärtan och uppmanar och föreslår att nya fastigheter och renoveringar ska göras med trä. För både miljöns, trähusindustrins och kulturarvets skull. Han håller Eksjös antagna strategi i frågan som ett utmärkt och enkelt exempel. Den antogs 2018 medan Vimmerby kommun fortfarande inte har behandlat det strategiförslag som Bevara Vimmerby lämnade in 2022.

– Alla är jättepositiva... men ingen har gjort något. En i fullmäktige lämnade in en motion om att anta en träbyggnadsstrategi men den är fortfarande inte behandlad. Vi har varit på dem i många år om att göra som Eksjö. De har en jättebra och jätteenkel träbyggnadsstrategi. Som jag sa på mötet att det är bara att skriva av den och byta Eksjö mot Vimmerby.

Han berättar att det kommunala svaret ofta har varit att "man kan ju inte tvinga privata aktörer att bygga i trä". Men det gör man inte i Eksjö utan man framhåller det som ett förslag till byggherrarna.

– De uppmanar "kan ni inte tänka er att bygga i trä". Får de ett nej så är det "okej då". Men vi kan ju försöka tänka så. Att säga att vi slår ett slag för träbyggnadstekniken. Vi gav ju förra årets diplom till förskolan i Nybble just för att de byggt i trä och visat att det inte var dyrare.

Rundvandring i spritfabriken

Gänget bakom Vimmerby Spritfabrik prisades av Bevara Vimmerby för renoveringen av lokstallet på Lögstadsgatan. Mikael Carlsson, Mathias Lennström, Tobias Riberth och Robin Carlsson tilldelades föreningens diplom. De tre förstnämnda fanns på plats för att berätta om lokstallets 125-åriga historia och hur de själva valde att förlägga sin produktion där.

Mikael Sandström hyllade att man bevarat byggnadens helhet och förklararde hur det bestämdes att diplomet skulle gå till dem.

– Faktum är att de varit favoriter under ganska lång tid men vi ville att projektet skulle vara slutfört innan de fick det. Så att de hunnit öppna och man kunde konstatera att allt som de sa att de skulle göra också var gjort. Vilket de har gjort mer än bra. Så det var jätteroligt!

Efter en fikapaus gick de som ville ner till lokstallet för att få en förevisning av produktionen och den stora kolonnbrännaren i koppar men framför allt titta på alla inredningsdetaljer. Den vackra byggnaden som i början av 1900-talet ritades av arkitekten Johan Lagerström har blivit en spritfabrik, kontorsdel och bar. Ventilationsrör ligger dolda i taket för att inte förfula och man har planerat övervåningen för att få in så mycket ljus som möjligt.

Dessutom har man använt delar av den gamla rälsen från 1800-talet som fotstöd vid bardisken. Mikael Carlsson visar Dagens Vimmerby runt i bardelen och berättar att han tycker det är kul att bli uppmärksammad.

– Att det just är från Bevara Vimmerby är kul eftersom de brinner för att bevara gamla hus vilket jag också gör. Så det passar väldigt bra ihop att få det priset. Det är uppskattat från vår sida!

Vilken del är du själv mest nöjd med?

– Det som är kul är att man har sparat de putsade väggarna. Det är bara målat och inte gjort mycket med. Det syns ju lite där som har ramlat bort och vi har sparat det för att visa att det är tegel bakom, svarar Mikael och pekar på ett hörn av den bara väggen.

– Exteriören är det ju inte gjort något med kan man säga. Utan det är gamla fönster i järn som vi har kittat om och byggt på på insidan med isolerglas, det är väldigt exakt så som det var från början.