Nu flyttas förlossningen i Västervik – här är beskeden

Det blir flera förändringar förlossningen på Västerviks sjukhus ska renoveras i sommar.
Förlossningens lokaler har fått väldigt hård kritik under många år från medarbetare. Nu ska en större insats för ett bättre inneklimat. Nu ska hus 7 på Västerviks sjukhus byggas om och renoveras.
Förlossningen flyttas till hus 11. Patienterna hänvisas till akutmottagningens entré och den tidigare ingången stängs under renoveringsarbetet.
– Hänvisningsskyltar kommer att finnas både utanför och inne på sjukhuset för att hjälpa patienter och besökare att hitta rätt. Däremot ska patienter till gynmottagningen och specialistmödravården även i fortsättningen gå till de ordinarie lokalerna i hus 7, säger Michael Algovik, verksamhetschef på Kvinnokliniken i Västervik.
Ska gälla till augusti 2027
Följande patienter hänvisas till akutmottagningens entré:
- förlossningspatienter
- gravida med akuta besvär
- akuta gynekologiska patienter, utanför kontorstider
Planerad vård kan påverkas under arbetet och dessa blir kontaktade. Den akuta verksamheten förändras inte.
Målet är att förlossningen flyttar tillbaka till lokalerna i augusti 2027.