Nu flyttas förlossningen i Västervik – här är beskeden

Det blir flera förändringar förlossningen på Västerviks sjukhus ska renoveras i sommar. Foto: Bildbyrån

På onsdag den 27 maj flyttas förlossningen i Västervik. Förändringen gäller tills augusti.

Förlossningens lokaler har fått väldigt hård kritik under många år från medarbetare. Nu ska en större insats för ett bättre inneklimat. Nu ska hus 7 på Västerviks sjukhus byggas om och renoveras.

Förlossningen flyttas till hus 11. Patienterna hänvisas till akutmottagningens entré och den tidigare ingången stängs under renoveringsarbetet.

– Hänvisningsskyltar kommer att finnas både utanför och inne på sjukhuset för att hjälpa patienter och besökare att hitta rätt. Däremot ska patienter till gynmottagningen och specialistmödravården även i fortsättningen gå till de ordinarie lokalerna i hus 7, säger Michael Algovik, verksamhetschef på Kvinnokliniken i Västervik.

Ska gälla till augusti 2027

Följande patienter hänvisas till akutmottagningens entré:

förlossningspatienter

gravida med akuta besvär

akuta gynekologiska patienter, utanför kontorstider

Planerad vård kan påverkas under arbetet och dessa blir kontaktade. Den akuta verksamheten förändras inte.

Målet är att förlossningen flyttar tillbaka till lokalerna i augusti 2027.