22 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Nu flyttas förlossningen i Västervik – här är beskeden

Det blir flera förändringar förlossningen på Västerviks sjukhus ska renoveras i sommar. Foto: Bildbyrån

Nu flyttas förlossningen i Västervik – här är beskeden

NYHETER 22 maj 2026 11.02

På onsdag den 27 maj flyttas förlossningen i Västervik. Förändringen gäller tills augusti.

Annons:

Förlossningens lokaler har fått väldigt hård kritik under många år från medarbetare. Nu ska en större insats för ett bättre inneklimat. Nu ska hus 7 på Västerviks sjukhus byggas om och renoveras.

Förlossningen flyttas till hus 11. Patienterna hänvisas till akutmottagningens entré och den tidigare ingången stängs under renoveringsarbetet.

– Hänvisningsskyltar kommer att finnas både utanför och inne på sjukhuset för att hjälpa patienter och besökare att hitta rätt. Däremot ska patienter till gynmottagningen och specialistmödravården även i fortsättningen gå till de ordinarie lokalerna i hus 7, säger Michael Algovik, verksamhetschef på Kvinnokliniken i Västervik.

Ska gälla till augusti 2027

Följande patienter hänvisas till akutmottagningens entré:

  • förlossningspatienter
  • gravida med akuta besvär
  • akuta gynekologiska patienter, utanför kontorstider

Planerad vård kan påverkas under arbetet och dessa blir kontaktade. Den akuta verksamheten förändras inte.

Målet är att förlossningen flyttar tillbaka till lokalerna i augusti 2027.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Förlossningen skulle sättas igång – då fick paret åka hem
10 av 24 tjänster vakanta – då kan platserna öppna igen
Hård kritik mot styret – regionrådet svarar om förlossningskrisen
DEBATT: Barnmorska säger upp sig – riktar skarp kritik mot sjukhuset: "Ledsen, arg och besviken"
KLART: Förlossningen får tillfälliga lokaler – då sker flytten

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt