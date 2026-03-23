23 mars 2026
Regeringen föreslår sänkt skatt på drivmedel och nytt elstöd

Marie Nicholson är riksdagsledamot för Moderaterna. Foto: Tess Hartikka

POLITIK 23 mars 2026 13.26

Regeringen föreslår nu en rad åtgärder som ska stärka svenska hushåll i den globala ekonomiska kris som kriget i Iran ser ut att orsaka. Det handlar om sänkt skatt på drivmedel och ett nytt elstöd.

Under måndagen presenterade Tidöpartierna en tillfällig sänkning av skatten på bensin och diesel till EU:s miniminivå. Det väntas resultera i att literpriset på bensin blir en krona lägre än det annars skulle vara och 40 öre lägre vad gäller dieseln.

– Det som sker i Mellanöstern och omvärlden sätter Sveriges ekonomi på prov, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Satsningen ska gälla från 1 maj till sista september och väntas belasta statskassan med 1,5 miljarder. Tidöpartierna ska även ansöka hos EU-kommisionen om att kunna sänka drivmedelsskatten ännu mer. Enligt regeringen öppnar det för en sänkning med ytterligare tre kronor per liter.

Elprisstöd ska betalas ut i sommar

Regeringen föreslår även ett nytt el- och gasstöd till hushåll på 2,4 miljarder kronor i regeringens vårändringsbudget. Stödet kommer baseras på hushållens förbrukning i januari och februari och kommer betalas ut av Försäkringskassan i juni. Det är inget man som privatperson ska behöva ansöka om. 

– För många i Kalmar län finns inget alternativ till bilen. När både drivmedels- och elpriser skenar behöver vi ge de stöd som faktiskt märks i vardagen, säger Marie Nicholson, moderat riksdagsledamot för Kalmar län. 

För en familj i en eluppvärmd villa i norra länet, som ingår i elområde tre, kan stödet landa på cirka 1 660 kronor, enligt Nicholson. Totalt presenterade regeringen satsningar för 4,1 miljarder kronor i vårändringsbudgeten.

– För många hushåll i Kalmar län märks de här kostnadsökningarna tydligt i vardagen. Då behövs en politik som tar ansvar, dämpar effekterna och samtidigt håller kursen framåt, säger Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd i Region Kalmar län.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

