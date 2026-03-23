Regeringen föreslår sänkt skatt på drivmedel och nytt elstöd

Marie Nicholson är riksdagsledamot för Moderaterna.
Under måndagen presenterade Tidöpartierna en tillfällig sänkning av skatten på bensin och diesel till EU:s miniminivå. Det väntas resultera i att literpriset på bensin blir en krona lägre än det annars skulle vara och 40 öre lägre vad gäller dieseln.
– Det som sker i Mellanöstern och omvärlden sätter Sveriges ekonomi på prov, säger statsminister Ulf Kristersson (M).
Satsningen ska gälla från 1 maj till sista september och väntas belasta statskassan med 1,5 miljarder. Tidöpartierna ska även ansöka hos EU-kommisionen om att kunna sänka drivmedelsskatten ännu mer. Enligt regeringen öppnar det för en sänkning med ytterligare tre kronor per liter.
Elprisstöd ska betalas ut i sommar
Regeringen föreslår även ett nytt el- och gasstöd till hushåll på 2,4 miljarder kronor i regeringens vårändringsbudget. Stödet kommer baseras på hushållens förbrukning i januari och februari och kommer betalas ut av Försäkringskassan i juni. Det är inget man som privatperson ska behöva ansöka om.
– För många i Kalmar län finns inget alternativ till bilen. När både drivmedels- och elpriser skenar behöver vi ge de stöd som faktiskt märks i vardagen, säger Marie Nicholson, moderat riksdagsledamot för Kalmar län.
För en familj i en eluppvärmd villa i norra länet, som ingår i elområde tre, kan stödet landa på cirka 1 660 kronor, enligt Nicholson. Totalt presenterade regeringen satsningar för 4,1 miljarder kronor i vårändringsbudgeten.
– För många hushåll i Kalmar län märks de här kostnadsökningarna tydligt i vardagen. Då behövs en politik som tar ansvar, dämpar effekterna och samtidigt håller kursen framåt, säger Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd i Region Kalmar län.