Höstbudgeten är här – så ser den ut

Under måndagsmorgonen presenterade finansminister Elisabeth Svantesson (M) höstbudgeten. Budgeten för valåret innehåller satsningar på närmare 80 miljarder kronor – och budgeten går med underskott på 166 miljarder.

Regeringen och Sverigedemokraternas budget inför valåret har ett tydligt syfte. Att få svenskarna att konsumera sig ut ur lågkonjunkturen.

Budgeten som presenterades under måndagen innehåller satsningar på närmare 80 miljarder kronor.

– Den här budgeten har ett stort fokus på hushållen och deras ekonomi. Samtidigt stärker vi arbetslinjen och fortsätter investera i det som ger trygghet, säkerhet och ekonomisk tillväxt på sikt, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Försvarsbudgeten ökas med 26,6 miljarder kronor jämfört med 2025. Matmomsen sänks från tolv till sex procent under perioden 1 april 2026 till 31 december 2027. Kostnaden beräknas till 16 miljarder 2026 och 21 miljarder 2027.

Flera skattesänkningar genomföras, bland annat sänks elskatten. Jobbskatteavdraget förstärks, grundavdraget för pensionärer höjs och det blir lägre avgifter inom förskola och fritidsverksamhet. Totalt omfattar dessa reformer drygt 30 miljarder.

Bostadsbidraget höjs. Höjningen innebär som mest 800 kronor extra i månaden för familjer med ett barn och 1 000 kronor för familjer med två eller fler barn.

– Det är familjer och svenskarnas ekonomi som står i fokus, säger Svantesson. Den största budgetposten är hushållens ekonomi, där man lägger 47 miljarder.

"Gigantiskt sms-lån"

Regeringen gör det också billigare att anställa yngre personer genom en sänkt arbetsgivaravgift för unga, vilket beskrivs vara en viktig konjunkturåtgärd.

Hushållens mer välfyllda plånböcker ska gynna företagen genom en ökad konsumtion.

Budgeten går med ett underskott. Utöver de tidigare nämnda 80 miljarderna lägger regeringen också cirka 50 miljarder utanför det så kallade reformutrymmet på försvaret och stöd till Ukraina.

– Vi har ett ramverk och vi ska använda styrkan när vi behöver den och det gör vi nu. Både för att ta oss ur lågkonjunkturen och att göra det som krävs för Ukraina och försvaret, säger Svantesson.

Budgeten går med ett underskott på 166 miljarder, vilket kommer lånefinansieras. Mellan 2026 och 2027 förväntas den offentliga sektorns skuld i relation till BNP öka med en procentenhet. Oppositionen är i vanlig ordning kritisk.

– Tyvärr är budskapet från oss att det här är en slags sista minuten panik-budget. Ett gigantiskt sms-lån från det svenska folket, säger Martin Ådahl, Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

Lika kritisk är tidigare finansministern Mikael Damberg (S), som ansåg att Svantesson borde be det svenska folket om ursäkt.

– Jag vet inte om han någonsin har sänkt skatten eller underlättat för människor att bara på en månad få 1 800 kronor mer, svarade Svantesson på kritiken.