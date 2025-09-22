Det betyder höstbudgeten för länet: "Gör vardagen lättare"

Marie Nicholson (M) är väldigt positiv till budgeten och vad den betyder för Kalmar län. Foto: Tess Hartikka

Höstbudgeten är här. Den presenterades på måndagen och beskrivs göra vardagen lättare för människor i Kalmar län. – Fler hushåll i Kalmar län får större marginaler, säger riksdagsledamoten Marie Nicholson (M).

Höstbudgeten, den stora budgeten inför valåret 2026, presenterades under måndagen av finansminister Elisabeth Svantesson (M). Tidöregeringen och Sverigedemokraterna lånefinansierar för att ha utrymme till satsningarna och budgeten går med ett ordentligt underskott.

Enligt representanter för M från kalmar gör budgeten vardagen enklare för länsborna. En vanlig barnfamilj med två arbetande föräldrar och två barn i förskoleålder får omkring 1 800 kronor mer kvar i plånboken varje måndag. Enligt regeringen tack vare sänkt skatt, billigare mat, lägre elräkningar och sänkta förskoleavgifter.

Regeringen sänker arbetsgivaravgiften för personer mellan 19 och 23 år. Länsmoderaterna pekar i ett pressmeddelande ut just den satsningen som oerhört viktig för Vimmerby, med sin starka besöksnäring och de många småföretagen som finns här.

– Det här är en budget som gör vardagen lite lättare. I Kalmar län betyder det att fler hushåll får större marginaler när skatten sänks, matpriserna pressas och förskoleavgifterna går ner. För många familjer handlar det om tusenlappar mer kvar i plånboken varje månad, säger Marie Nicholson (M), riksdagsledamot från Kalmar län.

"Genomfört 84 procent av sina vallöften"

Oppositionsrådet i Vimmerby kommun, Niklas Gustafsson (M), är också väldigt positiv.

– En budget som gör det mer lönsamt att arbeta, där familjer får behålla mer i plånboken. Detta, ihop med alla andra satsningar regeringen har presenterat, kommer underlätta för familjer och få fler i arbete som bidrar till det gemensamma. Med mindre än ett år kvar till valet så har Moderaterna genomfört över 84 procent av sina vallöften på 3 år, men det är inte slut där. Vi kommer fortsätta att underlätta för hushållen, göra det svårare att vara kriminell och ge familjerna framtidstro, säger Niklas Gustafsson.

För Vimmerby kommun innebär budgeten förstärka resurser till skolan, totalt nästan tre miljoner kronor för kunskapsutveckling, satsningar på kvalitet i förskolan och medel för elevhälsan. Kommunen får också extra stöd till barn- och ungdomsvården.

– För oss i Vimmerby är satsningarna på skolan avgörande. Med nya resurser till kunskapsutveckling, förskolan och elevhälsan får vi bättre möjligheter att ge våra barn och unga en trygg och kvalitativ utbildning.

Satsningar på kvinnors hälsa

Region Kalmar län får 71 miljoner till vuxenpsykiatrin, 27,8 miljoner kronor till kvinnors hälsa och mödravården i regionen samt 11,6 miljoner till cancervården.

– Det absolut viktigaste i budgeten är att hushållen nu får större ekonomiska marginaler, men också att företagen får lägre kostnader och mindre krångel. Det är dessutom mycket glädjande att regeringen fortsätter fokusera på att korta vårdköerna och satsa på såväl psykiatri som kvinnors hälsa, säger Malin Sjölander (M), förbundsordförande för Moderaterna i Kalmar län och regionråd.