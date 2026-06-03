Ny handlingsplan ska bidra till ökad elektrifiering i länet

Länsstyrelsen i Kalmar län har antagit en regional handlingsplan för elektrifiering. Tillsammans med energisystemets aktörer är målet att arbetet ska bidra till ökad elektrifiering och ett mer hållbart och robust energisystem i länet.

Elektrifiering är en viktig del av den gröna omställningen – och bidrar samtidigt till en stärkt näringslivsutveckling och ett hållbart och robust energisystem i länet. Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på tisdagen.

Den regionala handlingsplanen för elektrifiering är ett regeringsuppdrag till landets länsstyrelser. Syftet är att skapa förutsättningar för ökad elektrifiering i varje län och att öka kunskapen om vilka behov, möjligheter och utmaningar som finns i omställningen.

Utmaningar och behov

I Kalmar län har planen tagits fram i samverkan med aktörer inom elsystemet. Den ska ge en samlad bild av länets utmaningar och behov och undersöker hur länsstyrelsen med länsövergripande insatser och samverkan kan konkretisera, leda och samordna genomförandet av den nationella energi- och klimatpolitiken i länet.

”Elektrifieringsfrågan berör många olika områden – från klimat och samhällsplanering till krisberedskap, natur, innovation och sociala frågor. Den påverkar både hushållens vardag och större nationella behov. I arbetet med planens åtgärder behöver olika mål vägas mot varandra, vilket kräver samarbete och ökad förståelse mellan många aktörer. I det här arbetet behöver vi tillsammans med energisystemets aktörer hitta gemensamma mål och se hur vi kan skapa nytta både utanför och mellan våra vanliga verksamheter”, skriver länsstyrelsen i sitt pressmeddelande.

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Viktigt att jobba tillsammans

Ulrika Gustafsson är samhällsplanerare på Länsstyrelsen Kalmar län, och hon förklarar hur man nu tar arbetet vidare.

– Olika organisationer ansvarar för olika delar av genomförandet av planen, men för att bli effektiva och träffsäkra i arbetet är det viktigt att vi tillsammans tittar på frågan om vem som gör vad och hur vi kan stötta varandra i arbetet framåt, säger hon.

Den regionala handlingsplanen för elektrifiering finns att ta del av på Länsstyrelsen Kalmar läns hemsida.