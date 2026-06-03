Misstänkt drogpåverkad kvinna stoppades på elsparkcykel

En kvinna i 45-årsåldern misstänks för att ha framfört en elsparkcykel narkotikapåverkad i Vimmerby på tisdagskvällen.

En polispatrull stoppade en elsparkcykel på Storgatan i Vimmerby vid 18-tiden på tisdagen. Föraren av elsparkcykeln var en kvinna i 45-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun.

Vid kontrollen upptäckte polisen att elsparkcykeln är klassad som en klass 2-moped – och polisen tyckte även att föraren verkade vara påverkad av narkotika. Hon blev initialt misstänkt för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.

Under kontrollen uppstod det misstanke om att det kunde finnas narkotika i kvinnans bostad. Polisen gjorde en husrannsakan i bostaden och hittade ingen narkotika i den.

Hon är numera misstänkt för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.