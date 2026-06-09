Rejält lyft för cancervården i länet – antalet platser dubbleras

I taket har natursköna motiv installerats som patienten kan titta på. Foto: Helena Erngård

Utvecklingen inom cancervården går snabbt. Nya kliniken i Kalmar har nu invigts och därmed utökas dagvården med cirka 20 nya behandlingsplatser.

– Utvecklingen möjliggör att fler patienter kan botas eller leva längre med cancer. Detta kräver mer utrymme för medicinska behandlingar och effektivare flöden, vilket de nya lokalerna stödjer, säger Magnus Lagerlund, basenhetschef vid onkologiska kliniken och strålningsfysik.

Den nya kliniken ger ökade vårdmöjligheter med moderna behandlingsmetoder inom cancersjukvården. Utöver utökade behandlingsplatser får kliniken ökad strålbehandlingskapacitet genom att gå från två till tre linjära acceleratorer för strålbehandling och en ny PET-CT-verksamhet.

Teknikskifte mot precisionsstrålbehandling

Precisonsstrålbehandling innebär att ge högre stråldoser med mycket hög precision till små tumörområden, för att i stort sett bara träffa tumören. Syftet är att höja dosen till tumören samtidigt som mindre normalvävnad skadas, vilket är den begränsande faktorn i strålbehandling.

—Tekniken används redan på de flesta onkologkliniker med strålbehandling i Sverige, och Kalmar kan nu erbjuda detta lokalt, säger Magnus Lagerlund.

Han visar den nya ”strålkanonen" och berättar om hur tekniken utvecklas.

—Utvecklingen går mot färre behandlingstillfällen men med högre doser per tillfälle, vilket kräver ökad precision. Den nya maskinen förbättrar positionering och snabbare läggning, så patienter kan ligga kortare tid på britsen, berättar Magnus Lagerlund.

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Färre resor till Linköping

Med dessa nya möjligheter i Kalmar slipper nu patienter resa till Linköping eller Stockholm för viss behandling, vilket förbättrar tillgänglighet och patientupplevelse.

Kliniken invigdes den 8 juni med öppet hus och visning av lokalerna i hus 38 på Länssjukhuset i Kalmar. Satsningen förväntas även generera fler jobb.