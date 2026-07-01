EFTER SEMESTERRACETS ANMÄLNINGSTAPP - "Absolut blir det förändringar"

VMS Beatrice Ågren Karlsson berättar att man tar den kraftiga minskningen av anmälda till Semesterracet på stort allvar. Saker ska ses över, en enkät med frågor ska skickas ut och oavsett vad man kommer fram till så blir det förändringar inför tävlingen 2027. Foto: Stefan Härnström

Antalet startande i Semesterracet har under flera år haft en mindre men stadig nedgång. Förr kunde det lätt vara över 600 anmälda förare och i skrivande stund på onsdagens förmiddag är det 472 anmälda. Kostnader gör att man kör i färre tävlingar. Förare anmäler sig allt senare. Dessutom är det en dyr sysselsättning för ungdomar att börja med. Tävlingsledare Beatrice "Bisan" Ågren Karlsson tror att kostnaden är den avgörande faktorn. - Det är inte billigt att köra folkrace så som det var för bara några år sedan.

Inför årets Semesterrace hade man ett tag ett jättetapp. Från 546 som kom till start förra året så hade man på onsdagsförmiddagen i år 472 anmälda förare. När ordinarie anmälningstid gick ut vid midsommar så låg man ett tag nästan hundra förare back jämfört med förra året.

Efteranmälningarna trillar in enligt Bisan och läget ser något bättre ut än för några dagar sedan. Hon skulle bli jätteglad om man når 500 anmälda men det är osäkert. Noterbart är att hemmaklubben endast har tre anmälda juniorer.

- Det har ökat så nu säger jag inte hundra längre, det har rullat på lite mer men det är ett tapp. Egentligen så var ju planen att vi skulle stänga anmälningen vid midsommar. Ibland låter det så tråkigt att säga "för vi har alltid gjort det" men vi brukar stänga midsommar. Det har tidigare handlat om att vi ska hinna trycka programmet och så vidare.

Deltagare anmäler sig senare

Semesterracet konkurrerar i år med Sommarcupen i Norrland som körs samma vecka. Ett ekonomiskt attraktivare alternativ för de som bor i övre halvan av landet men Bisan tror att man kanske kan få en handfull av deras sent anmälda förare som inte får plats i cupen.

Anmäler sig folk generellt senare än förr i tiden?

- Ja det gör de. Om vi nu bara backar till innan coronan så kunde det ju droppa in 75 till 100 den sista dagen. Ja, det är senare, vi har ju haft bra startfält våra tidigare tävlingar i år. Även att man ser att det varit lite mindre men vi har ändå fått de vi vill ha. Arrangörsmässigt är vi nöjda för det är så tråkigt att behöva sätta folk på reservlistan. Sedan vill man ge dem hopp.

De anmäler sig senare och det är en minskning på en del tävlingar. Jönköping skulle ju ha kört en Smålandscup i slutet av maj - den var ju till och med inställd. Det är ändå en tävling som många härifrån vill åka men de hade för få anmälda för att de kände att det är något vi kan genomföra.

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"Vi måste ta till oss att det har minskat"

Det kommer att bli en översyn av upplägget inför tävlingen 2027. Vilka förändringar det kan bli om antalet anmälda håller sig på samma nivå är ännu bara idéer och tankar enligt Beatrice, men förändringar kommer det att bli. Först kommer man att göra en enkätundersökning för att få mer data att utgå från.

Under nästa vecka planerar de att få ut en enkät med frågor om arrangemanget och om campingen med mera. Om det exempelvis skulle vara möjligt att göra tävlingen kompaktare genom att plocka bort en tävlingsdag är för tidigt att svara på.

- Vi har småspånat lite. Absolut måste vi ta till oss att det har minskat. Vi behöver undersöka lite vad det stora problemet är, sedan är ekonomin ansträngd för många - du vill ha en bra bil, du behöver bo någonstans; aningen så bor du här på våra campingar eller Nossen, Spilhammar... ja, det springer iväg en semestervecka och det gör det för alla.

Vi kan inte vara nonchalanta att det har minskat och det är många egentligen men på alla platser. Jag tjuvkikade lite på anmälningarna till Motala och Gotland. Motala hade inte fullt i alla sina klasser men Gotland har fått de som de vill ha. Samtidigt är det svårt att jämföra.

Svårt för ungdomar att börja

Kostnaderna och tillgången på bilar är en hög tröskel för intresserade ungdomar. Bilbyggen och trimning är dyrt och har man inga kontakter så är det svårt att få ihop en bil att köra med.

- Det är svårt att få en bil på bud också. Du får vara beredd att lägga ganska mycket. Det fylls inte på med tillräckligt många ungdomar heller och vi här blir inte yngre. Man hittar andra intressen. Det är inte billigt att köra folkrace så som det var för bara några år sedan.

Hur skulle man öppna upp för fler att börja med folkrace?

- Mer prova-på-dagar. Mer att man bjuder in till träningar och snackar ihop sig. Man ber några sätta in en extrastol, vi har ett reglemente som tillåter det, och att man kan åka med. Absolut finns det möjligheter. Det har man haft i Målilla och i Kisa har man det. För många år sedan hade vi folkracebilar man kunde åka med men visst kan man göra mer. Sedan har ju Vimmerby ganska mycket arrangemang så det gäller att hitta vilken dag man ska ha det.