Hamnplan Live siktar på nytt besöksrekord – "Bryant är den största artist vi landat"

På fredag börjar årets Hamnplan Live och nu blir det två festkvällar med dubbelt så stor scen och artister som Miriam Bryant, Tix, Tjuvjakt och Hooja. Foto: Stefan Härnström

Två fulla festkvällar, rekordmånga anmälda till golftävlingen, 120 lag i Swedish Floorball Open och nya tillskottet darttävlingen. Hamnplan Live anno 2026 har växt och från arrangörshåll hoppas man på mycket publik och liv runt om i Västervik.

Fredrik Ohlsson är nöjd med intresset för innebandyn. Swedish Floorball Open lockade 120 lag som spelar från onsdag till lördag. Vad gäller festkvällarna på Hamnplan Live har biljettförsäljningen till fredagen och lördagens musikfester följt den beräknade kurvan.

– Vi hade ett ryck i början när vi inledde biljettförsäljningen. Många köpte så kallade "blind bird"-biljetter. Nej, men vi följer den beräknade kurvan. Vi satsar både praktiskt och ekonomiskt mer än förra året. Vi fick upp vår scen för ett tag sedan, den är ungefär dubbelt så stor som förra årets. Miriam Bryant är väl den stora artisten för i år. Förra året toppade Victor Leksell och han hade med sig en lastbil. Bryant har med två plus bussen för sitt crew. Det kommer bli den största spelningen i Västervik på många år skulle jag säga!

Hur har ni tänkt kring arrangemanget?

– Vi vill ju hitta en lineup som attraherar både ung som gammal. Fast det är ju svårt att säga vilken artist som är tänkt för en exakt åldersgrupp... Jag säger att vi försökt hitta en bra mix för barnfamiljer, ungdomar som vill gå ut och ha kul och de som går ut i sällskap. Vi har aktiviteter som är till för alla och att alla ska känna sig välkomna.



Är det någon artist du själv gärna vill se?

– Jag kommer väl försöka se alla. Miriam Bryant är vår huvudakt och att få hit någon sådan kostar en slant så det är roligt att vi lyckats landa en så stor artist. Sedan har vi Anis Don Demina, Hooja... Tjuvjakt får väl sägas blivit riktigt stora. De är ju med när GES-barnen Julia Glennmark och Simon Strömstedt dammade av "När vi gräver guld i USA". Den lär folk sjunga med i.

Hur är det med golfen?

– Det är fullt på fredagen med ett 90-tal lagplatser och på lördagen är det ett 60-tal så det är rekord. Jag tycker det har bokat på bra.



Vad kan du säga om darttävlingen?

– Det blir en VM-tävling! Ja alltså Västerviksmästerskap. Det är kul med någon offentlig tävling för framför allt företagslag. Vi har ungefär 20 lag anmälda. Darten ersätter drakbåtarna för vi gav det en femårsperiod och tyckte det var dags att göra något nytt. Darten är för de som vill ta det lite lugnt fysiskt men ändå umgås med arbetskamrater och vänner. Vi organiserar det i samarbete med dartklubben och vi får besök av Andreas "Dirty Harry" Harrysson från Målilla. Dart har växt senaste åren, många spelar på krogen eller köper fina darttavlor och spelar hemma.