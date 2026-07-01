SVAG JUNI FÖR SAGOPARKEN – HÄR ÄR ANALYSEN

Joacim Johansson tror fortfarande på en stark säsong, trots oväntat svaga siffror i juni. Foto: Stefan Härnström

Juni månad blev inte alls vad Astrid Lindgrens Värld hoppats på. 87 400 besökare löste entré – 11 500 färre än förra året. – Allt är relativt, men vi nådde inte upp till vår målbild, konstaterar vd Joacim Johansson.

Faktum är att besöksantalet i juni inte varit så svagt sedan 2023 då 84 000 besökare ALV.

– Det gick inte bra får man lov att säga. Maj var superbra och juni svagt. Jag ser det som att inledningen på juni var kall och ostadig och avslutningen var lite väl varm. Det hade kunnat vara ett lite jämnare väderläge för vår del och sedan ska man komma ihåg att nationaldagen var en fredag förra året. En sådan sak påverkar jättemycket. Vi hade 3 600 på nationaldagen förra året och 1 800 i år. Slår man ihop båda månaderna är det inte så stor skillnad mot totalen förra året eftersom vi gjorde en så fantastisk maj, men jämför man med vår utveckling så hade vi velat ha fler besökare.

”Är det varmt spelar det ingen roll”

Värmeböljan senaste tiden är såklart ogynnsam för ALV. Dagsbesökarna faller bort.

– Jag tycker nog att det är imponerande att det kom så många som det gjorde den gångna helgen och det är dagsbesökare som vi ser att vi tappar. Vi har inget ledigt boende förrän 26 juli, det är fullbokat. Vi har 2 000 bäddar, inte 8 000. Det är inte vårt boende som avgör bra eller riktigt bra dagar, utan boendet utgör en bas. Är det varmt spelar det ingen roll vad man har, det finns andra aktiviteter som drar minst lika mycket.

Förra året slog ALV rekord med 545 000 besökare. Fram till och med 30 juni har man 3 500 färre besökare i år. Det är alltså fortsatt väldigt höga siffror.

– 3 500 är i marginalen. Det räcker med en bra vecka i juli eller i augusti så har vi tagit igen det här. Gästerna vet att våra nyheter står kvar i juli och i augusti.

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Vill ha in mer vattenlek

Samtidigt finns det en tendens att augusti blir allt viktigare för parken.

– Förra året hade vi nästan lika många gäster i augusti som i juni och då stänger vi ju runt 15-17 augusti. Det är en förklaring, men jag tror att vädret har haft en större påverkan.

Finns det planer på att ta fram fler vattenaktiviteter som kan underlätta vid den hetta som varit?

– Någon form av poolkoncept har vi inte i våra planer, men däremot tittar vi på att få in mer vattenlek och svalkande åtgärder ungefär som plaskismiljön vid Pippi. Det handlar om att få in mer vattenlek och att få det på fler ställen och där vi kan koppla ihop det med berättelserna. Böckerna är vår riktlinje och det finns såklart möjligheter.

”Lite för tidigt än”

Juli är ALV:s absolut viktigaste månad.

– Känslan är god, bokningsläget är fantastiskt och nya Junibacken har mottagits väl. Vi får väldigt positiva kommenterar på gästupplevelsen, men för vår del får det inte bli fler veckor med 30 graders värme. Vi är fantastiskt nöjda med hur Junibacken blev och gästerna vet att våra nyheter står kvar även i juli och augusti.

Juli blir också ett första riktigt test för den nya infartsvägen.

– Det är lite för tidigt än, vi har inte haft de där riktigt stora dagarna än. Vi behöver upp till 8-10 000 först. Är det 5-6000 som idag rullar det på. Det är när pikarna kommer som vi kan uttala oss mer om hur det blev.