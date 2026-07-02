LO och S tar gemensamt handslag för arbetsvillkor och välfärd – S presenterar första vallöftet

F.v. Eva Berglund, socialnämndens ordförande, Lis-Astrid Andersson, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Erik Bouvin, ordförande LO Vimmerby, Eva Kindstrand Ströberg, vice gruppledare Socialdemokraterna Vimmerby. Frånvarande på pressträffen var Petra Dahlström från Kommunal. Foto: Sara Åstrand

LO och Socialdemokraterna kallade till pressträff under torsdagsförmiddagen för att presentera ett avtal de gjort tillsammans. Foto: Sara Åstrand

Socialdemokraterna lovar fria arbetsskor till alla välfärdsyrken vid en valvinst. Det meddelar partiet på en pressträff tillsammans med LO under torsdagsförmiddagen, där ett gemensamt avtal presenterades.

LO har gjort ett avtal i regionen med alla socialdemokratiska partidistrikt, och presenterade det genom en gemensam pressträff med Socialdemokraterna i Vimmerby.

– Det spelar roll vem som styr och vilka intressen som får genomslag. Med Socialdemokraterna i Vimmerby får löntagarperspektivet en stark röst och en politik som gör skillnad på riktigt. För LO är Socialdemokraterna den självklara samtalspartnern för att få genomslag för en politik som förbättrar det dagliga livet för arbetarna, säger Erik Bouvin, ordförande LO Vimmerby.

Socialdemokraterna i Vimmerby och LO har haft olika samarbeten med varandra, i olika storlekar och omfattning.

S presenterar första vallöftet

Avtalet innehåller en punkt om fria arbetsskor, och det är något som Socialdemokraterna även går till val på. S lovar att göra verklighet av det under mandatperioden om de vinner valet.

– Socialförvaltningens medarbetare inom vård och omsorg och LSS har ju haft fria arbetsskor sedan två år tillbaka. Nu tar vi nästa steg och då är det arbetsskor till förskole- och fritidshemspersonal. Det lovar vi, meddelar Eva Kindstrand Ströberg, vice gruppledare Socialdemokraterna Vimmerby.

LO har under lång tid drivit frågan om fria arbetsskor, och att barnomsorgen nu inkluderas kommer innebära att alla välfärdsyrken kommer ha fått arbetsskor.

Socialdemokraternas löfte om arbetsskor berör 200 fast anställda i Vimmerby kommun. Just nu ligger kostnaden på arbetsskor på ungefär 375 000 kronor exklusive moms. Det är 450 som plockar ut skor idag, men det är fler som har rätt till det. Den nya satsningen på arbetsskor till barnomsorg beräknas landa på 200 000 kronor, om alla behöriga tar ut skorna.

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Flera lokala frågor i avtalet

Andra punkter i LO:s avtal med S som prioriteras är kompetensutveckling på betald arbetstid, bättre SFI och ta bort de delade turerna.

– Schemaläggning generellt är ju något som man måste se över. Vi har människor som kommer kanske ett antal mil ifrån och då är väl inte tre timmar ledigt mitt på dagen något man hurrar över precis, utan det vore skönt om man kunde schemamässigt få bort det, säger Eva Berglund, socialnämndens ordförande.

Flera punkter i det regionala avtalet är redan aktuella i Vimmerby kommun.

– Det är mycket i handslaget med lokala frågor som vi till viss del redan gör här idag. Men det är klart att visionen är väl att vi ska bli ännu bättre på allt vi gör, säger Eva Kindstrand Ströberg.

Bland annat har avtalet punkter om fler sommarjobb och praktikplatser, men det finns många som är i behov av sommarjobbare i Vimmerby kommun.

– Det finns inte sökande till alla kommunala platser utan besöksnäringen suger upp massor med folk här. Det betyder ju också att vi har extremt låg arbetslöshet, säger Eva Kindstrand Ströberg.

Olika kommuner i sydöstra Sverige har olika förutsättningar och arbetssätt. Det är flera frågor som redan arbetas med i Vimmerby kommun, som exempelvis att öka grundbemanningen i kommunal välfärd.

– Det är också viktigt att synliggöra det som görs också. Jag är övertygad om att det är säkert tiotals frågor där som nästan är genomförda eller håller på att tittas på och jobbas med, säger Erik Bouvin.

”Göra det bättre för arbetare och invånare”

Barnomsorg på obekväm arbetstid är också något som nämns i avtalet. Just nu finns det inte så stor efterfrågan, men det kan bero på att bristande tillgång.

– Det är en jätteviktig fråga och jag tänker också att tillgång leder till efterfrågan. Om man får veta att det finns ett alternativ ger det även helt andra förutsättningar för att söka jobb, säger Lis-Astrid Andersson, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vidare finns frågor om att stärka näringslivet, olika energieffektiviseringar och att utveckla landsbygden.

– Det är ett sammanhållande dokument där utgångspunkten är att göra det bättre för arbetare och invånare. Vi tycker att det är ett jättebra dokument, men det kommer att ställa krav på politiken, säger Erik Bouvin.