HAMNPLAN LIVEVIMMEL: Se första galleriet här

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Dagens Västervik ger er två stora vimmelgallerier från fredagens fest på Hamnplan Live.
Foto: Stefan Härnström
Foto: Stefan Härnström
Dagens Västervik presenterar det första vimmelgalleriet från Hamnplan Livefesten. Ovan ser ni massor av bilder från fredagen.
Hittar ni er själva eller någon ni känner? Om inte så kommer att andra galleri snart.
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
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