HAMNPLAN LIVEVIMMEL: Se första galleriet här

Dagens Västervik ger er två stora vimmelgallerier från fredagens fest på Hamnplan Live. Foto: Stefan Härnström

Dagens Västervik presenterar det första vimmelgalleriet från Hamnplan Livefesten. Ovan ser ni massor av bilder från fredagen.

Hittar ni er själva eller någon ni känner? Om inte så kommer att andra galleri snart.