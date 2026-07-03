EXTRA: GULLRINGEN SPARKAR KARLO GORANCI

Gullringens GoIF har fattat beslut om att entlediga Karlo Goranci från uppdraget som huvudtränare i division 4-klubben.
Foto: Ossian Mathiasson
Gullringens GoIF har upplevt en jobbig vårsäsong och ligger sexa i division 4-tabellen med 18 poäng. Huvudtränaren Karlo Goranci har upprepade gånger under säsongens gång uttryckt att träningsnärvaron är svag och att truppen behöver förstärkas.
I dag kallade Gullringens GoIF:s sportgrupp Karlo Goranci till ett möte och berättade att hans tid som huvudtränare i division 4-klubben är över. Det är uppgifter som vår tidning fick under fredagseftermiddagen och som har bekräftats av huvudpersonen själv till Vimmerby Tidning.
Längre versioner kommer på sajten under eftermiddagen.