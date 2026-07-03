MÖRNSJÖ BLIR VIMMERBYS SUPPORTERSPELARE – INSAMLING INLEDD

Tillsammans med er kan vi göra det möjligt att få hem Johan till Vimmerby Hockey som Årets Supporterspelare.

Johan Mörnsjö är utsedd till årets supporterspelare i Vimmerby Hockey för säsongen 2026/2027. Det skriver Vimmerby Hockey i ett inlägg på sociala medier på fredagen.

Vimmerby Hockey gick under fredagsförmiddagen ut med ett inlägg på sociala medier och skrev att det finns en spelare många av er hoppas på.

”Vi har läst era kommentarer. Och vi tror vi har hittat en möjlighet. Om vi gör det tillsammans”, skriver Vimmerby Hockey i ett inlägg på sociala medier.

Vid lunchtid på fredagen gick klubben ut med information om att Johan Mörnsjö är utsedd till årets supporterspelare.

"Tillsammans med er kan vi göra det möjligt att få hem Johan till Vimmerby Hockey som Årets Supporterspelare", skriver VH på sociala medier.

VH har nu inlett en insamling. 100 000 kronor är målet att få in för att behålla forwarden i ytterligare en säsong och det finns flera uppsatta delmål längs vägen. Kampanjen "Årets Supporterspelare" pågår fram till den 26 juli.

"Det här är inte en vanlig insamling. Det här är ett lagbygge där spelare, ledare, partners och supportrar bygger Vimmerby Hockey tillsammans", skriver VH på sociala medier.



Johan Mörnsjö blev både poäng- och skyttekung i VH under gångna säsongen. 29-åringen noterades för totalt 31 poäng, fördelat på 13 mål och 18 assist, på 52 matcher.