07 juli 2026
Veckans Vimmerby Sök

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  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag

    Foto: Stefan Härnström

  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag

    Foto: Stefan Härnström

  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag

    Foto: Stefan Härnström

  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag

    Foto: Stefan Härnström

  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag
  • BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag

BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag

MOTOR 07 juli 2026 19.00

Inledningsdagen för Semesterracet 2026 gick i vindrutetorkarnas tecken ochvisst märktes det att förarna hellre lättade lite på gasen än gick all in i de halaste partierna i Gnagaredalen.

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36 seniorer och 24 juniorer kvalificerade sig från tisdagen till finaldagen och ovan ser ni ett urval bilder från kvaltävlandet.

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