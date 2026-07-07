BILDEXTRA: Se svepet från Semesterracets första tävlingsdag

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Foto: Stefan Härnström
Inledningsdagen för Semesterracet 2026 gick i vindrutetorkarnas tecken ochvisst märktes det att förarna hellre lättade lite på gasen än gick all in i de halaste partierna i Gnagaredalen.
36 seniorer och 24 juniorer kvalificerade sig från tisdagen till finaldagen och ovan ser ni ett urval bilder från kvaltävlandet.
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
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