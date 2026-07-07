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DACKARNA FÄLLDES AV RISIG START EFTER BANSTRULET

Timo Lahti var poängbäst i Dackarna med elva pinnar mot Smederna. Foto: Ossian Mathiasson

DACKARNA FÄLLDES AV RISIG START EFTER BANSTRULET

SPEEDWAY 07 juli 2026 22.05

Först banstrul, sedan en blytung start med tre raka femettor i baken. Dackarna lyckades repa mod efter den miserabla starten och var i underläge med åtta poäng med tre heat kvar att köra, men det blev ingen poäng. Det blev till sist förlust med tydliga 38–52 mot serieledaren Eskilstuna Smederna.

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Det dröjde hela vägen fram till klockan 20.15 innan mötet mellan Eskilstuna Smederna och Dackarna kunde dra igång på motorstadion i Eskilstuna. Det regnade två timmar före start och banpersonalen tog av material för att klubbarnas förare och lagledare ansåg att det var mjukt i ytterspår.

Banpersonalen gjorde flera insatser med att ta bort lager med material. Det fanns förare som var missnöjda med banan och tyckte att den var ojämn. När klockan slog 20.15 drog tävlingen igång och Smederna svarade för en rivstart med tre raka femettor och var därmed i ledning med 15–3 (!) efter heat. Det är sällan att matcher inleds med tre raka femettor, men det fick Dackarna verkligen känna på mot seriens bästa lag.

Förlust med 14 poäng 

Dackarna steppade därefter upp, tog heatsegrar i fjärde och femte heatet och bärgade en femetta i sjunde heatet. Smederna replikerade med en femetta i åttonde heatet och var i ledning med 14 poäng efter nio körda heat.

Dackarnas uppryckning fortsatte med en fyrtvåa i heat elva och en femetta i heat tolv. Inför de tre avslutande heaten var differensen mellan lagen åtta poäng och Dackarna var helt plötsligt med i kampen om att ta poäng.

När Smederna var på väg att avgöra matchen med en femetta i heat 13 fick Kim Nilsson stopp i ledning och heatet slutade 3–3. Smederna avgjorde matchen med en fyrtvåa i sista ordinarie heatet och såg till att det skiljde ointagliga tio poäng inför nomineringsheatet. Smederna vann sista heatet med 5–1 och skrev segersiffrorna till 52–38.

Dackarna får ladda om för en ny bortamatch mot Rospiggarna i morgon.

Fakta

Förarpoäng, Smederna:

Maciej Janowski 6+1 (4 heat)

Mathias Pollestad 11 (5)

Kim Nilsson 11+1 (5)

Gleb Chugunov 5+2 (4)

Andzejs Lebedevs 10 (4)

Joel Andersson 3+2 (4)

Daniel Henderson 6+2 (4)

 

Förarpoäng, Dackarna:

Matias Nielsen 2 (3)

Jakub Krawczyk 5 (4)

Artem Laguta 7 (3)

Andreas Lyager 7+2 (6)

Timo Lahti 11 (6)

Sammy Van Dyck 3 (4)

Tomas H Jonasson 3+1 (4)

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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