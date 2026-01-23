23 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Tävlingen blir av – här är sjöarna där isen håller

Gnöttlern och Krön kontrollerades i går och isarna där håller. Det blir tävling. Foto: Pressbild

Tävlingen blir av – här är sjöarna där isen håller

SPORT 23 januari 2026 09.27

Lördag och söndag blir det en stor pimpelfiskecup i Vimmerby och Hultsfred. Sjöarna vars is håller är Gnöttlern i Hultsfred och Krön i Vimmerby.

Annons:

Det bestämde Stångådalens Sportfiskeklubb under torsdagskvällen. Det var under gårdagen som sportfiskeklubben kontrollerade sjöarna. 

Gränsen för en tävling som sanktionerats av förbundet är tio centimeter is. Gnöttlern höll mellan tio och 20 centimeter bra is. Krön höll mellan tio och 15 centimeter is.

– Det är redan igång med många delningar av klubbens inbjudan på sociala medier, säger Jimmie Dahlström från klubben. 

Klubben hoppas på över hundra deltagare, främst från Småland och Östergötland, och utlovar många priser. Högsta vikten i herrklassen får också ett extra penningpris på 5 000 kronor. Det blir även höga summor i dam- och juniorklassen. 

"Varje tävling körs var för sig, men resultaten räknas ihop och de extra penningpriserna går till totalsegrarna", skriver Stångådalen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

STOR PIMPELFISKECUP I VIMMERBY OCH HULTSFRED TILL HELGEN
Han tog klar seger i klubbtävlingen – vann överlägset
Han höjer varningens finger för isarna – "Det är livsfarligt"
Säsongspremiär för pimpeltävlingarna – han vann klart
Ordförande valdes om – satsar på nationell stortävling

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt