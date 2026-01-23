Tävlingen blir av – här är sjöarna där isen håller

Gnöttlern och Krön kontrollerades i går och isarna där håller. Det blir tävling. Foto: Pressbild

Lördag och söndag blir det en stor pimpelfiskecup i Vimmerby och Hultsfred. Sjöarna vars is håller är Gnöttlern i Hultsfred och Krön i Vimmerby.

Det bestämde Stångådalens Sportfiskeklubb under torsdagskvällen. Det var under gårdagen som sportfiskeklubben kontrollerade sjöarna.

Gränsen för en tävling som sanktionerats av förbundet är tio centimeter is. Gnöttlern höll mellan tio och 20 centimeter bra is. Krön höll mellan tio och 15 centimeter is.

– Det är redan igång med många delningar av klubbens inbjudan på sociala medier, säger Jimmie Dahlström från klubben.

Klubben hoppas på över hundra deltagare, främst från Småland och Östergötland, och utlovar många priser. Högsta vikten i herrklassen får också ett extra penningpris på 5 000 kronor. Det blir även höga summor i dam- och juniorklassen.

"Varje tävling körs var för sig, men resultaten räknas ihop och de extra penningpriserna går till totalsegrarna", skriver Stångådalen.