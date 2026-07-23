Kommunen tar bort avrådan för bad vid Stjärnevik och Anen - Krön kvarstår

Vimmerby kommun tar bort avrådan från att bada i Anen och vid Stjärnevik i Juttern. Däremot är det fortsatt avrådan att bada i Krön på grund av algblomningen. Där ska en ny inspektion göras den 27 juli. Foto: MostPhotos

Det 13 juli upptäcktes algblomning vid badplatserna Stjärnevik, i Juttern, samt Anen och Vimmerby kommun avrådde då från bad vid dessa. Efter en visuell kontroll idag den 23 juli tar man bort avrådan vid de två badplatserna.

Däremot kvarstår avrådan från bad vid Krön. En ny kontroll ska göras den 27 juli.

På kommunens hemsida vill man göra alla uppmärksamma på att man alltid ska vara uppmärksam vid algblomning. Algerna känns igen på att de gör vattnet grönt och grumligt. Under algblomning är det extra viktigt att barn ska inte leka i vattnet eller vid strandkanten. Husdjur ska också undvika att dricka vattnet eller att simma i det.