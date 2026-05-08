08 maj 2026
Jagade efter kvinna – polisen har tagit bikinin i beslag

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 08 maj 2026 10.17

Vid 16.30-tiden på torsdagen beordrades polispatrullen till Intersport i Vimmerby. Detta efter att en kvinna misstänks för att ha pockat på sig en bikini.

Det var när kvinnan var på väg att lämna butiken som butikspersonalen bad henne att visa sin medhavda väska. 

– Hon vägrar och lämnar i stället butiken. Personalen går efter och till slut ansluter polispatrullen, säger Hampus Haag vid polisen. 

Patrullen genomförde en visitation på kvinnan och anträffar då bikinin. 

– Den togs i beslag eftersom både misstänkt och butik gör anspråk på den. Det är oklart varför hon tycktes att den var hennes. 

Kvinnan, som är i 35-årsåldern, misstänks nu för ringa stöld. Bikinin ska vara värd 358 kronor.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

